Украинцев предупредили о проблемах с пересечением границы со страной ЕС: что запланировано на 1 ноября

На грузовом направлении таможенного поста "Ужгород – Вишне Немецке" (граница Украины со Словакией) 1 ноября будет приостановлена ​​работа таможенного контроля и оформления крупногабаритных транспортных средств. Причина – запланированное обновление серверного программного обеспечения на таможенном посту со словацкой стороны.

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Об этом сообщает Гостаможенная служба. Отмечается, что технические работы:

начнутся с 09:00;

продлятся до 15:00.

"По информации словацких таможенников, 1 ноября 2024 года будет обновляться серверное программное обеспечение на таможенном посту "Вишне Немецке" (грузовое направление) Михаловецкой таможни. В связи с этим будет временно приостановлена ​​работа таможенного контроля и оформления крупногабаритных транспортных средств через украинско-словацкую границу", – говорится в сообщении.

В то же время, на границе с Польшей прекратил работу пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Впрочем, не навсегда – ожидается, что до конца 2024 года будет завершено строительство нового пункта.

А на польском переходе в Дорогуске также возникли проблемы из-за ремонта дорожного покрытия. Ожидается, что работы продлятся до 14 ноября, что будет усложнять движение транспорта в обе стороны.

Также на пункте пропуска "Устилуг – Зосин" были введены ограничения на движение транспорта в направлении Украины из-за ремонтных работ, которые продлятся до 30 ноября. Это усложнило пересечение границы, и теперь ситуация усугубляется еще и техническими проблемами с базой данных.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время с 10 ноября на границах ЕС заработает система EES, которая будет фиксировать биометрические данные иностранцев, что позволит упростить пересечение границы. А с 2025 года для путешествий в ЕС украинцам нужно будет получать разрешение через систему ETIAS, уплатив сбор в 7 евро (323 грн).

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