Украинцам установят новую минималку: сколько будут платить и что будет с пенсиями

В Украине минималку в 2026-м повысят с 8000 до 8688 грн. Это также приведет к росту определенных штрафов и гарантированного размера пенсий.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, даже повышение минимальной зарплаты на 688 грн со следующего года приведет к определенным изменениям. В частности:

повысятся налоги для ФЛП (единый налог для второй группы – на 137,6 грн);

значительно возрастут штрафы для работодателей за нарушение Кодекса законов о труде (в некоторых случаях аж на 11 тыс. грн);

гарантированная пенсия для мужчин, имеющих 35 лет стажа, и женщин, имеющих 30 лет стажа и достигших 65-летия, возрастет с 3200 до 3475,2 грн.

Налоги. Размер минимального ЕСВ зависит от минимальной заработной платы. Для всех трех групп ФЛП-плательщиков единого налога после повышения минималки, в 2026-м, увеличится с 1760 до 1911,36 грн.

Единый налог для второй группы вырастет с 1600 до 1737,6 грн;

военный сбор для единщиков – с 800 до 868,8 грн.

Штрафы. В Украине также повысят ряд штрафов. Прежде всего от минималки зависят штрафы за нарушение Кодекса законов о труде, в частности:

штраф за недопуск инспектора на предприятие составляет 16 минималок и вырастет со 128 тыс. грн до 139 тыс. грн;

штраф за работников, которых допустили к работе без официального оформления, возрастет с 80 тыс. грн до 86 тыс. грн;

штраф за работника, которому не были предоставлены законные гарантии и льготы, вырастет с 32 тыс. грн до 34,7 тыс. грн;

и т.д.

Пенсии. Из-за увеличения минимальной заработной платы гарантированная пенсия тех, кто достиг 65-летия и имеет полный стаж, возрастет с 3200 до 3475,2 грн. Однако главный результат такого шага – детенизация экономики, а также возможность увеличить доходы тех, кто действительно получает минималку.

В Украине необходимо повышать минималку. Без этого шага проблема бедности будет только усиливаться. Кроме того, значительная разница между зарплатами в Украине и соседних странах будет способствовать трудовой миграции за границу даже после завершения войны.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, выросла с 21 000 до 25 000 грн. При этом с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн. Так, рост зарплаты за год составил 19%. Это больше уровня инфляции. Однако также стоит отметить, что эта статистика учитывает не все зарплаты в стране, а только те, данные о которых содержатся в данных кадрового портала.

