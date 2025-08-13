В Украине установят новую минималку: к чему это приведет, какими будут пенсии, штрафы и выплаты

Украинцам в 2026-м минималку повысят всего лишь до 8688 грн (с 8000 грн по состоянию на 2025-й). Это произойдет после того, как в течение 2025-го социальные стандарты были замороженными и вообще не пересматривались.

Такого повышения недостаточно даже для того, чтобы обеспечить базовые потребности работающих.

О том, как и на кого повлияет новая минималка в следующем году, как должны были бы повысить зарплаты и к чему приведет такая индексация – читайте в материале OBOZ.UA.

Какой должна быть минималка в Украине

"Минимальная заработная плата – это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может производиться оплата за выполненную работником месячную, почасовую норму труда", – говорится в Законе "Об оплате труда" (95 статья). Стоит обратить внимание:

в законе сказано, что минималка устанавливается за "неквалифицированный труд", но на самом деле ее получают, в том числе, и некоторые работники с высшим образованием;

прожиточный минимум занижен и устанавливается искусственно, поэтому на его уровень ориентироваться нецелесообразно;

украинский закон разрешает не повышать минималку.

Далеко не во всех европейских странах установлена минимальная зарплата. Даже в ЕС среди 27 стран минималку установили 22 страны (в некоторых действуют региональные социальные стандарты, а не общенациональные). Но при этом, есть европейская директива, которая предусматривает, что члены ЕС должны устанавливать адекватную минималку. Пока Украина не обязана выполнять эту евродирективу, но в рамках евроинтеграции этот документ рано или поздно станет обязательным и для нас.

Таким образом, директива предусматривает, что каждая страна-член ЕС должна с помощью консультативных органов устанавливать достаточный уровень минималки. Какой суммы достаточно, можно выбирать самостоятельно. Ориентировочные значения – 50% средней зарплаты. При этом, минималка должна пересматриваться как минимум дважды в год. Здесь стоит отметить, что в ЕС невысокая инфляция, поэтому зарплаты обесцениваются медленнее.

Например, в Германии в прошлом году цены выросли на 2,2%, а в Украине – на 12%. Зарплаты украинцев быстрее обесцениваются, поэтому и перечисляться должны регулярно.

Далеко не во всех странах ЕС минималка менее 50%. Евростат по состоянию на 2022 год зафиксировал: в четырех странах ЕС минималка меньше 50%. Речь идет о Бельгии (49%), Мальте (46%) и Латвии (43%). В трех странах – даже больше 60% минималки – Франции, Португалии и Словении. В других странах минимальная зарплата колеблется от 50% до 60%.

Если бы Украина придерживалась директивы ЕС и в качестве ориентира выбрала бы уровень в 50% средней зарплаты, то по состоянию на сейчас украинцы должны были бы зарабатывать не менее 12,5 тыс. грн (но минималка составляет всего лишь 8 тыс. грн).

Какую минималку платят в разных странах

Украинцы получают самую маленькую минималку в Европе – 164 евро в эквиваленте. Нас обогнала даже Молдова, которая традиционно отставала по уровню заработных плат. По состоянию на 1 июля 2025-го (данные опубликованы 31 июля Евростатом) среди стран ЕС наименьшая минималка – 551 евро (Болгария). Тогда как самая большая минимальная зарплата составляет 2704 евро – столько платят в Люксембурге.

Что стоит знать об украинской минималке:

в гривне украинская минималка составляет 8000 грн – этого не хватит даже на необходимый набор товаров и услуг (фактическая стоимость прожиточного минимума);

(фактическая стоимость прожиточного минимума); минималку в Украине официально получают 1,5 млн работающих (некоторые из них вторую часть зарплату получает в конверте);

(некоторые из них вторую часть зарплату получает в конверте); ранее самые маленькие зарплаты были в Молдове, однако сейчас минимальная зарплата там на 121 евро выше;

Украине стоит повышать минималку, ведь без этого невозможно преодолеть бедность.

По состоянию на 1 июля 2025 года 22 страны ЕС из 27 имели национальную минимальную заработную плату. Есть 5 стран ЕС, которые не имеют национальной минимальной заработной платы:

Дания,

Италия,

Австрия,

Финляндия,

Швеция.

Среднегодовые темпы роста минималки между июлем 2015 года и июлем 2025 года были самыми высокими в таких странах:

Румыния (+13,0%),

Литва (+12,3%),

Болгария (+11,0%),

Польша (+10,2%).

Самые низкие среднегодовые темпы роста среди стран ЕС были зафиксированы во Франции (+2,1%) и на Мальте (+2,9%). В Украине минималка вообще не выросла.

Почему украинская минималка гарантирует бедность

Украинец, который работает полный рабочий день, не может находиться за чертой бедности. Примерно 1,5 млн человек работают, получая минимальную плату. Среди них много тех, кто на самом деле зарабатывает больше, но доплата – в конверте. Но есть и те, кто реально получает 8 тыс. грн. Это в первую очередь – работники в маленьких населенных пунктах, рабочие бюджетной сферы.

Фактический (рассчитанный по актуальным ценам) размер прожиточного минимума для взрослого в июне 2025-го составил 11 464,27 грн (после налогообложения – 8 421,94 грн). Все взрослые, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

Семья Черта бедности (грн в месяц) Один взрослый 8 421,94 Двое взрослых 16 843,8 Семья с ребенком до 6 лет 24 366,5 Семья с двумя детьми (до 6 и старше 6 лет) 33 862 Семья с тремя детьми (двое – старше 6 лет) 43 357,6

На самом деле, прожиточного минимума ни на что не хватит. В продуктовую корзину входит минимальный набор товаров и услуг. Но если украинец получает даже меньше фактического прожиточного минимума, то это гарантированная бедность.

"Уровень бедности в Украине вырос. И если и в дальнейшем будет увеличиваться разрыв между доходами и ростом цен, это будет приводить к ухудшению положения. Причем подавляющего большинства населения", – констатировала в разговоре с OBOZ.UA кандидат экономических наук Людмила Черенько.

На что повлияет новая минималка с 2026 года

Даже повышение минималки на 688 грн со следующего года приведет к определенным изменениям. В частности:

вырастут налоги для ФЛП (единый налог для второй группы – на 137,6 грн);

значительно возрастут штрафы для работодателей за нарушение Кодекса законов о труде (в некоторых случаях аж на 11 тыс. грн);

гарантированная пенсия для мужчин, у которых есть 35 лет стажа и женщин, имеющих 30 лет стажа, и достигших 65-летия, возрастет с 3 200 до 3 475,2 грн.

Размер минимального ЕСВ зависит от минимальной заработной платы. Для всех трех групп ФОПов-плательщиков единого налога после повышения минималки, в 2026-м, увеличится с 1760 до 1911,36 грн.

единый налог для второй группы увеличится с 1600 до 1737,6 грн;

военный сбор для единщиков – с 800 до 868,8 грн.

В Украине также повысят ряд штрафов. В первую очередь от минималки зависят штрафы за нарушение Кодекса законов о труде. Так:

штраф за недопуск инспектора на предприятии составляет 16 минималок и возрастет со 128 тыс. грн до 139 тыс. грн;

штраф за работников, которых допустили к работе без официального оформления, возрастет с 80 тыс. грн до 86 тыс. грн;

штраф за работника, которому не было предоставлено законных гарантий и льгот, возрастет с 32 тыс. грн до 34,7 тыс. грн;

и т.д.

Кроме того, из-за увеличения минималки гарантированная пенсия тех, кто достиг 65-летия и имеет полный стаж, возрастет с 3200 до 3475,2 грн. Но главный результат такого шага – детенизация экономики, а также возможность увеличить доходы тех, кто действительно получает минималку.

В Украине необходимо повышать минималку. Без этого шага проблема бедности будет только усугубляться. Кроме того, значительная разница между зарплатами в Украине и соседних странах будет способствовать трудовой миграции за границу даже после окончания войны.