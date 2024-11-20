Украинцам усложнили пересечение границы с Молдовой: на пункте пропуска могут образоваться очереди
21 ноября 2024 с 08:00 до 14:00 пункт пропуска "Маяки-Удобное - Паланка" временно не будет работать из-за технических работ. Для пересечения границы рекомендуется воспользоваться пунктом "Староказаче".
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. На пункте пропуска будет произведено техническое обслуживание электросети.
В этот период пропускные операции производиться не будут. Таможенные органы Республики Молдова сообщают о временном приостановлении работы, что может повлиять на планы граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности.
Для граждан, планировавших пересекать границу через "Маяки-Удобное - Паланка", таможенники рекомендуют воспользоваться пунктом пропуска " Старокозаче", расположенным неподалеку. Это позволит избежать задержек и обеспечить беспрепятственное движение в указанный период. Работы по техническому обслуживанию направлены на модернизацию электросети, что в перспективе улучшит условия работы этого пункта пропуска, сделав его более стабильным и эффективным.
Развитие пунктов пропуска в Украине
В то же время Украина активно работает над улучшением пограничной инфраструктуры. В Закарпатье в ближайшие годы ожидается открытие новых пунктов пропуска, которые значительно разгрузят действующие маршруты. Новые и реконструированные пункты пропуска:
- "Лужанка" (на границе с Венгрией);
- "Великая Паладь" (пассажирский транспорт);
- "Белая Церковь" (украинско-румынская граница);
- реконструкция пункта "Ужгород".
Для поддержки бизнеса правительство Украины также внедряет систему естьОчередь. Она будет предусматривать:
- приоритетный пропуск компаний, имеющих статус субъектов совместного транзита;
- уменьшение задержек для экспортеров и импортеров, что приведет к ускорению товарооборота.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменили правила международных автобусных перевозок : введена цифровизация процесса, четкие требования к транспорту и комфортности автобусов. Новый порядок позволит быстрее открывать маршруты и улучшит качество обслуживания пассажиров.
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