Украинцам усложнили пересечение границы с Молдовой: на пункте пропуска могут образоваться очереди

21 ноября 2024 с 08:00 до 14:00 пункт пропуска "Маяки-Удобное - Паланка" временно не будет работать из-за технических работ. Для пересечения границы рекомендуется воспользоваться пунктом "Староказаче".

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. На пункте пропуска будет произведено техническое обслуживание электросети.

В этот период пропускные операции производиться не будут. Таможенные органы Республики Молдова сообщают о временном приостановлении работы, что может повлиять на планы граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности.

Для граждан, планировавших пересекать границу через "Маяки-Удобное - Паланка", таможенники рекомендуют воспользоваться пунктом пропуска " Старокозаче", расположенным неподалеку. Это позволит избежать задержек и обеспечить беспрепятственное движение в указанный период. Работы по техническому обслуживанию направлены на модернизацию электросети, что в перспективе улучшит условия работы этого пункта пропуска, сделав его более стабильным и эффективным.

Развитие пунктов пропуска в Украине

В то же время Украина активно работает над улучшением пограничной инфраструктуры. В Закарпатье в ближайшие годы ожидается открытие новых пунктов пропуска, которые значительно разгрузят действующие маршруты. Новые и реконструированные пункты пропуска:

"Лужанка" (на границе с Венгрией);

"Великая Паладь" (пассажирский транспорт);

"Белая Церковь" (украинско-румынская граница);

реконструкция пункта "Ужгород".

Для поддержки бизнеса правительство Украины также внедряет систему естьОчередь. Она будет предусматривать:

приоритетный пропуск компаний, имеющих статус субъектов совместного транзита;

уменьшение задержек для экспортеров и импортеров, что приведет к ускорению товарооборота.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменили правила международных автобусных перевозок : введена цифровизация процесса, четкие требования к транспорту и комфортности автобусов. Новый порядок позволит быстрее открывать маршруты и улучшит качество обслуживания пассажиров.

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