Украинцам рассказали, в какой валюте лучше держать деньги: что происходит на рынке

В экспертной среде считают, что в красткосрочной перспективе доллар выглядит более привлекательной валютой для перевода в нее сбережений, чем евро. Дело в том, что в настоящее время американская валюта имеет перспективы усиления, а следовательно, является более надежной и прибыльной, чем европейская.

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Об этом рассказал экономист Алексей Геращенко. Он отметил: планировать же в среднесрочной перспективе сейчас невозможно – поскольку события ныне развиваются динамично и непредсказуемо.

"Прагматические выводы – краткосрочно в паре доллар-евро как валюта сбережений выигрывает доллар. А среднесрочного планирования сейчас вообще нет, потому что все время будет меняться картина, это отдаленное будущее даже не стоит пытаться угадывать, только следить за текущей динамикой и формировать краткосрочные прогнозы", – говорится в сообщении.

В целом же, по словам Геращенко, американская консервативная повестка, описанная в Project-2025 (инициатива продвижения консервативных и правых политических предложений по смене федерального правительства США и консолидации исполнительной власти), предусматривает кардинальные изменения в экономической политике страны. В частности:

реиндустриализацию – т.е., США будут сами производить нужные стране товары вместо покупки их за границей;

борьбу с Китаем;

развитие собственной добычи энергоресурсов для обеспечения как можно более низкой себестоимости материального производства;

защита внутреннего рынка пошлинами и тарифами;

сокращение дефицита бюджета;

сокращение дефицита внешней торговли.

Реализация этой программы, отмечает эксперт, приведет к укреплению доллара. Ведь:

С одной стороны, "условный европейский BMW продает меньше автомобилей в США, соответственно, получает меньше долларов, которые в меньшем количестве попадают на рынок для обмена на евро".

Американский потребитель переключится с "дорогостоящего обложенного тарифами и пошлинами импортного продукта на внутренний", чем уменьшит спрос на иностранную валюту.

"В краткосрочном периоде доллар будет укрепляться по отношению к евро. Евро в сентябре стоил 1,1 доллара, сейчас 1,05 ... думаю, что будет в этом году и паритет 1:1. Возможно, краткосрочно доллар будет стоить больше евро уже в этом году", – резюмировал Геращенко.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу, в период с 24 февраля по 2 марта стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн. Таким же будет курс доллара в обменниках.

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