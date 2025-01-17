Стоит ли скупать евро: заменят ли в Украине гривню на валюту ЕС

Переход Украины с доллара на евро в качестве курсообразующей валюты состоится не ранее чем через 3 года – однако только при благоприятных обстоятельствах. При этом должен быть выполнен ряд требований. В частности, количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах, в частности в долларах. В то же время скупать евро украинцам не стоит, ведь в любом случае об отказе от гривни речь не идет.

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Об этом рассказал председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в комментарии СМИ. Он отметил: второе условие – движение Украины в ЕС должно быть не только декларативным, но и с максимальной интеграцией в нормы и принципы европейского сообщества всех государственных процессов. А также:

экономики;

законодательства.

Также, отметил он, в Украине должен наступить мир. Причем с четкими гарантиями безопасности.

Следующие условия – привлечение мощных европейских инвестиций в послевоенное восстановление и развитие страны. А также соответствие Украины "основополагающим демократическим принципам и постулатам ЕС". В частности:

свободе слова;

прозрачности выборов;

борьбе с коррупцией и т.п.

"Это будет вполне естественный и экономически взвешенный процесс, который граждане узнают заранее: на этапе бюджетного планирования на будущий год. Пока отказа от доллара США как курсообразующей валюты не произойдет. Однако Украина декларирует стратегическую цель, вектор развития, реализация которого совпадает со стратегической задачей стать полноправным членом Европейского Союза", – сказал Мамедов.

При этом он подчеркнул: об отказе от гривни и переходе на евровалюту речь "точно не идет". А потому "гражданам не стоит нервничать, скупая евро".

Ранее же первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что резкого перехода от доллара к еворо не будет – все произойдет медленно и незаметно. При этом она подчеркнула: сейчас не лучшее время отвязывать курс гривни от доллара ради перехода на евро. Ведь страна находится в состоянии войны.

Сам переход с доллара на евро, по ее словам, пойдет на пользу украинской экономике. В частности, отметила Рожкова, в разрезе стремления Украины войти в Евросоюз.

"Учитывая наш курс к евросообществу, это точно реальность, которая произойдет. Если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводится большинство операций. Поэтому это неотвратимое будущее. Как и наше членство в Европейском Союзе", – отметила первый замглавы НБУ.

Впрочем, подчеркнула она, о конкретных сроках перехода речь не идет. "Когда и как (это произойдет. – Ред.) – это другой вопрос", – резюмировала Рожкова.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам нардепа Богдана Кицака, переход Украины с доллара на евро в качестве курсообразующей валюты будет длительным и медленным – этот процесс будет продолжаться постепенно, в течение 5-10 лет, и украинцы этого практически не почувствуют. Осуществляться он будет благодаря увеличению объемов операций в паре гривня-евро.

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