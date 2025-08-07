Больше не надо тратить время и бумагу: в Украине цифровизировали важный документ

В Украине цифровизировали процесс получения выписок из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Теперь документ можно будет заказать за несколько минут, отправив запрос онлайн, а также значительно быстрее получить.

Видео дня

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, начиная с 7 августа, для получения выписки не нужно отправлять запрос по почте или на электронный адрес.

Детали

Теперь отправить запрос на выписку можно за несколько минут. Для этого нужно выполнить следующие действия:

авторизоваться в Едином окне для граждан;

выбрать соответствующую услугу;

указать информацию о себе и о пропавшем человеке;

подписать запрос электронной подписью.

Подать запрос таким образом можно в любое время суток или же при необходимости вообще отложить это – сервис сохранит черновик и позволит корректировать его до момента подписания. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно отслеживать состояние выполнения запроса, а после его получения загрузить документ в любой нужный момент.

Цифровизация услуги значительно ускорит обработку запроса – он будет готов за несколько дней. Теперь родным и близким пропавших без вести не надо будет тратить время на бумажную волокиту, а потом ждать неделями – выписку они получат уже через несколько дней.

В Дію добавят еще одну цифровую услугу

У украинцев может появиться возможность заказать выписку о несудимости с апостилем, не выходя из дома, – такую функцию хотят добавить в Дію. Сейчас сервис находится на стадии бета-тестирования, в котором граждан призвали принять участие.

Сейчас, чтобы получить выписку о несудимости с апостилем, нужно ехать в Киев или искать посредника, но в Министерстве цифровой трансформации и внутренних дел разработали возможность получить его онлайн без очередей. Получить документ можно будет на ближайшем отделении "Укрпочты", но отмечается, что доставка осуществляется по территории Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам больше не надо будет посещать сервисные центры МВД, чтобы заменить утраченный или поврежденный техпаспорт на авто, или заменить его после изменения персональных данных. Это теперь можно будет сделать, просто имея смартфон с приложением Дія, а получить готовый документ – через "Укрпочту".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!