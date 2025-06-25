В Дії появится новая важная функция: разработчики обратились к украинцам

У украинцев может появиться возможность заказать выписку о несудимости с апостилем, не выходя из дома, – такую функцию хотят добавить в Дію. Сейчас сервис находится на стадии бета-тестирования, в котором граждан призвали принять участие.

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Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Дія. Разработчики объяснили, что сейчас, чтобы получить выписку о несудимости с апостилем, нужно ехать в Киев или искать посредника. Впрочем, такой документ является удивительно важным, поскольку он нужен в частности для:

трудоустройства за рубежом;

оформления визы;

подачи документов в иностранные учреждения.

Но Министерства цифровой трансформации и внутренних дел разработали возможность получить его онлайн без очередей. Получить документ можно будет на ближайшем отделении "Укрпочты", но отмечается, что доставка осуществляется по территории Украины.

Поэтому украинцев пригласили к бета-тестированию – подать заявку можно на портале Дія. Но для этого нужно иметь:

верифицированный РНОКПП;

внутренний или заграничный паспорт в Дії;

зарегистрированное место жительства.

Услуги Дії станут платными

В мае стало известно, что некоторые цифровые услуги в Дії станут платными – с 1 июня был монетизирован сервис мультишеринга документов: 21 500 грн за подключение и 9,80 грн за каждый запрос. В то же время базовый шеринг одного документа (например, паспорта или водительского удостоверения) для обычных пользователей остался бесплатным.

В дальнейшем будет монетизирована Дія.Підпис для юридических лиц, а также заработает сервис электронной идентификации Diia.OAuth. В Минцифры отмечают, что эта новация поможет содержать инфраструктуру и уменьшить нагрузку на бюджет, ведь только в финансовом секторе ежемесячно формируются десятки тысяч запросов.

Также OBOZ.UA сообщал, что в приложении Дія теперь можно сообщать о начале или завершении строительства двухэтажных домов или хозяйственных построек на участках. Также в приложении запустят push-уведомления о результатах стройуслуг, оформленные в ЦНАПе – они будут поступать после отправки документов в Единую государственную электронную систему в сфере строительства и по результатам рассмотрения документов.

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