Украинцам без высшего образования предлагают работу с зарплатами от 50 тыс. грн: кого ищут

В Украине некоторым специалистам без высшего образования готовы платить от 50000 грн. В первую очередь речь идет об автомалярах, риэлторах и водителях.

Видео дня

Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Так, автомаляр в Украине зарабатывает в среднем 57500 грн. Это на 28% больше, если сравнивать с августом прошлого года. Такой специалист в Киеве может зарабатывать около 70000 грн. Чаще всего в вакансиях есть требование по опыту – от одного года.

Автомаляр – это специалист, который занимается покраской и ремонтом лакокрасочного покрытия автомобилей. Он отвечает за подготовку поверхности к покраске, нанесение грунта, шпаклевки, краски и лака.

Риэлтор в Украине в среднем зарабатывает 55000 грн. Зарплата в столице для такого специалиста достигает 80000. Это на 38% больше, если сравнивать с августом прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 1024 вакансий.

Водитель-международник в среднем в Украине зарабатывает 55000 грн. Это на 10% больше, если сравнивать с августом прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 1005 вакансий. В столице такой специалист в среднем может рассчитывать на 57500 грн, а во Львове – 62500 грн.

Бурильщик в Украине зарабатывает 52500 грн. Среди требований в вакансиях - опыт работы на бурильных установках. Чаще всего речь идет о бурении скважин на воду, а также горизонтальных, наклонных или вертикальных скважин в шахтных выработках. Требование к образованию: профессионально-техническое или средне-специальное образование.

Отметим, украинское правительство прогнозирует, что в течение следующих трех лет зарплаты в стране будут существенно расти – в среднем почти на 5 тыс. грн ежегодно. Если этот прогноз сбудется, к 2028 году средняя зарплата в Украине превысит отметку в 39 тыс. грн.

Как будут расти зарплаты

Прогноз предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:

оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;

– с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится; пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.

Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:

2026 год – 30 240 грн;

– 30 240 грн; 2027 – 35 268 грн;

– 35 268 грн; 2028 – 39 758 грн.

Если сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:

2026 год – 30 032 грн;

– 30 032 грн; 2027 – 34 808 грн;

– 34 808 грн; 2028 – 39 436 грн.

Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 гг. ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!