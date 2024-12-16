Украинских ветеранов хотят сделать экономически активными и вернуть все, что они потеряли из-за войны: готовят законопроект

Задача государства – максимально вернуть ветеранам российско-украинской войны все, что они потеряли за время боевых действий, а также побудить таких людей становиться активными экономическими членами общества. Для этого разрабатывается соответствующий законопроект.

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Об этом OBOZ.UA рассказала министр по делам ветеранов Натялья Калмыкова. Она отметила: текущее "ветеранское" законодательство устарело и не соответствует сегодняшним реалиям как в экономическом плане, так и в разрезе потребностей ветеранов.

"Сейчас готовится к регистрации ... новый проект закона Украины "Об основах ветеранской политики в отношении ветеранов российско-украинской войны 21-го столетия". Ведь то законодательство, которым мы сейчас пользуемся, – это законодательство 1993 года. С тех пор очень многое изменилось – от контекста, экономических реалий до потребностей самих защитников и защитниц", – сообщила министр.

По ее словам, этот документ будет ставить перед государством задание "максимально вернуть человеку то, что он потерял во время войны". А также побуждать ветерана и ветеранку "становиться активным экономическим членом общества".

При этом Калмыкова подчеркнула: государству известно количество ветеранов. По ее словам, оно составляет:

около 1 млн человек, имеющих статус участника боевых действий;

более 100 тыс. человек, имеющих статус личности с инвалидностью.

"Относительно приоритетов – они определены в национальной стратегии ветеранской политики, поддержанной правительством 29 ноября этого года. ... Первое – это восстановление человеческого капитала и социальное благосостояние ветерана. Второе – уважение и чествование. Третье – это обороноспособность", – резюмировала министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, работодатели в Украине все чаще смягчают требования к кандидатам, предлагая гибкий график и социальные бонусы. Ветераны, пенсионеры и люди с инвалидностью получают больше шансов на трудоустройство.

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