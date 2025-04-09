Украинские обменники существенно переписали курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках ощутимо вырос курс доллара. В полдень 9 апреля там выставили его на среднем уровне 40,85/41,26 грн (покупка/продажа), что на 54 коп. выше в покупке и на 18 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В банках произошли менее масштабные изменения. Там стоимость американской валюты определили в средние 40,8/41,45 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше в покупке и на 12 коп. в продаже.

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,31-41,45 грн. Так:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Райффайзен Банк – 41,31 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Универсал Банк – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,32 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

Таскомбанк – 41,45 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,4 грн.

Покупают же они ее по 40,75-40,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,75 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

ПУМБ – 40,8 грн;

Универсал Банк – 40,4 грн;

Сенс Банк – 40,9 грн;

Укрсиббанк – 40,85 грн;

Таскомбанк – 40,8 грн;

абанк – 40,8 грн;

Прокредит Банк – 40,8 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В то же время, по словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, на текущей неделе (заканчивается 13 апреля) стоимость валюты в банках будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы ожидаются в обменниках. Там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках, – 41,4-41,8 грн.

При этом Лесовой подчеркнул: в целом НБУ продолжает держать баланс между спросом и предложением. Удается ему это благодаря валютным интервенциям.

Как объяснил банкир, это "не дает курсу резко пойти вверх". А разница курсов на межбанке и наличном рынке останется минимальной, "что соответствует духу стратегии Нацбанка".

Стоит ли скупать доллары

В то же время в экспертной среде советуют украинцам держать сбережения в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Дело в том, рассказал OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, что разница между годовой доходностью ОВГЗ и доллара составляет 10% в пользу первого.

"Просто возьмите и сравните, насколько изменился курс доллара, например, за год и сколько бы вы заработали за год, если бы держали деньги в гривневых ОВГЗ. И вы увидите, что разница там практически 10%. Поэтому сегодня вложить деньги в гривневые ОВГЗ – наиболее выгодный вариант", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам руководителя аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляры Мустафаевой, ввод президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из всех стран мира как минимум на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше, не приведет к резким изменениям курса доллара в Украине. Ведь США не являются значительным импортером Украины. А ключевым фактором, влияющим на обменный курс в стране (в частности, доллара), является состояние ее экономики.

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