Украинские обменники существенно переписали курс: сколько теперь стоит доллар
В украинских обменниках ощутимо вырос курс доллара. В полдень 9 апреля там выставили его на среднем уровне 40,85/41,26 грн (покупка/продажа), что на 54 коп. выше в покупке и на 18 коп. в продаже, чем днем ранее.
В банках произошли менее масштабные изменения. Там стоимость американской валюты определили в средние 40,8/41,45 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше в покупке и на 12 коп. в продаже.
В целом крупные учреждения продают валюту по 41,31-41,45 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,35 грн;
- Райффайзен Банк – 41,31 грн;
- ПУМБ – 41,4 грн;
- Универсал Банк – 41,4 грн;
- Сенс Банк – 41,32 грн;
- Укрсиббанк – 41,45 грн;
- Таскомбанк – 41,45 грн;
- абанк – 41,4 грн;
- Прокредит Банк – 41,4 грн.
Покупают же они ее по 40,75-40,9 грн. В частности:
- ПриватБанк – 40,75 грн;
- Райффайзен Банк – 40,9 грн;
- ПУМБ – 40,8 грн;
- Универсал Банк – 40,4 грн;
- Сенс Банк – 40,9 грн;
- Укрсиббанк – 40,85 грн;
- Таскомбанк – 40,8 грн;
- абанк – 40,8 грн;
- Прокредит Банк – 40,8 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Прогноз курса доллара на неделю
В то же время, по словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, на текущей неделе (заканчивается 13 апреля) стоимость валюты в банках будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.
Такие же процессы ожидаются в обменниках. Там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках, – 41,4-41,8 грн.
При этом Лесовой подчеркнул: в целом НБУ продолжает держать баланс между спросом и предложением. Удается ему это благодаря валютным интервенциям.
Как объяснил банкир, это "не дает курсу резко пойти вверх". А разница курсов на межбанке и наличном рынке останется минимальной, "что соответствует духу стратегии Нацбанка".
Стоит ли скупать доллары
В то же время в экспертной среде советуют украинцам держать сбережения в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Дело в том, рассказал OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, что разница между годовой доходностью ОВГЗ и доллара составляет 10% в пользу первого.
"Просто возьмите и сравните, насколько изменился курс доллара, например, за год и сколько бы вы заработали за год, если бы держали деньги в гривневых ОВГЗ. И вы увидите, что разница там практически 10%. Поэтому сегодня вложить деньги в гривневые ОВГЗ – наиболее выгодный вариант", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам руководителя аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляры Мустафаевой, ввод президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из всех стран мира как минимум на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше, не приведет к резким изменениям курса доллара в Украине. Ведь США не являются значительным импортером Украины. А ключевым фактором, влияющим на обменный курс в стране (в частности, доллара), является состояние ее экономики.
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