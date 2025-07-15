Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках повысили курс доллара. В полдень 15 июля там определили стоимость валюты в средние 41,21/41,83 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. выше в покупке и 1 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В банках же курс наличного доллара выставили на среднем уровне 41,55/42,05 грн (покупка/продажа). Это на 2 коп. выше в покупке.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,94-42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,94 грн;

ПУМБ – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 42,05 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 42 грн.

Покупают же они ее по 41,39-41,66 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,39 грн;

Райффайзен Банк – 41,66 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

Таскомбанк – 41,55 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Стоит ли менять доллары на евро

В то же время в банковском секторе не советуют украинцам переводить в евро другие валюты – в частности доллары. Причем даже несмотря на то, что в последнее время евровалюта продемонстрировала существенный рост – с начала лета она подорожала более чем на 2 грн (1 июня официальный курс составлял 46,8 грн, 15 июля действует курс 48,9 грн).

Как рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов, фундаментальных причин для существенных курсовых колебаний нет. А потому:

Все возможные изменения будут носить ситуативный характер.

В июле курс евро "скорее всего, будет удерживаться в диапазоне 46,5-50 грн".

"Основные резервные валюты продолжают выполнять роль стабилизаторов мировой экономики, не показывая признаков глубокой девальвации. Именно поэтому я бы не советовал гражданам необдуманные эмоциональные шаги, как, например, скупку евро или перевод сбережений с доллара в евро", – рассказал Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, в МВФ ранее заявили, что вступление в Евросоюз предусматривает переход на евро. Соответственно, Украина должна адаптировать свою правовую систему к европейской.

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