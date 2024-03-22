Украинские банки резко переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские банки заметно снизили курс наличного доллара. В полдень 22 марта они определили его на среднем уровне 38,7/39,15 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дешевле в покупке и на 20 коп. в продаже, чем утром предыдущего дня.

В целом же крупные учреждения покупают доллар по 38,05-38,7 грн. Так:

ПриватБанк – 38,55 грн;

Укрэксимбанк – 38,5 грн;

ПУМБ – 38,7 грн;

Укрсиббанк – 38,65 грн;

Универсал Банк – 38,05 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,6 грн.

Продают же они его по 39,05-39,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 39,15 грн; Укрэксимбанк – 39,1 грн; ПУМБ – 39,2 грн; Укрсиббанк – 39,2 грн; Универсал Банк – 39,15 грн; Креди Агриколь Банк – 39,05 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Что сделали с курсом в обменниках

Подешевела американская валюта и в обменниках. В полдень они определили ее курс в средние 38,6/39,1 грн (покупка/продажа). Что:

на 4 коп. ниже в покупке, чем днем ранее;

на 16 коп. в продаже.

Официальный курс резко снизился

В то же время, Нацбанк после 4-х подряд обновлений исторического рекорда официального курса, на 22 марта определил его на уровне 38,92 грн. Что сразу на 22 коп. ниже текущего.

Впрочем, волноваться из-за таких изменений не стоит. Ведь, как рассказал ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Доллар в Украине подорожает

ТЕм временем, банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара уже на следующей неделе. При этом, неоднородное: удешевление в покупке, но подорожание в продаже. По прогнозу, в период с 25 по 31 марта стоимость американской валюты будет находится в рамках 38,5-40 грн.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами купли и продажи ожидается на уровне от 80 коп. до 1 грн. При этом ежедневные курсовые изменения прогнозируются на уровне до 30 коп. в банках. И до 50 коп. в обменниках.

В целом же, отметил банкир, на наличном рынке пока не предвидится каких-либо потрясений. А потому последняя неделя марта, "несмотря на почти ежедневные курсовые изменения", будет:

достаточно спокойной;

"ожидаемо уравновешенной".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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