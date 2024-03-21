Прежний курс неактуален: в украинских обменниках резко переписали стоимость доллара
Украинские обменники ощутимо снизили курс доллара. Утром 21 марта они выставили его на среднем уровне 38,64/39,26 грн (покупка/продажа), что сразу на 19 коп. ниже в покупке, чем днем ранее, и на 29 коп. – в продаже.
А вот в банках курс вырос – хотя и незначительно. Утром 21 марта они покупают американскую валюту в среднем по 38,85 грн, а продают по 39,35 грн – что на 5 коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.
В целом же крупные учреждения покупают доллар по 38,2-38,9 грн. Так:
- ПриватБанк – 38,7 грн;
- Укрэксимбанк – 38,75 грн;
- ПУМБ – 38,9 грн;
- Укрсиббанк – 38,8 грн;
- Универсал Банк – 38,2 грн;
- Креди Агриколь Банк – 38,8 грн.
Продают же банки валюту по 39,3-39,4 грн. В частности:
- ПриватБанк – 39,3 грн;
- Укрэксимбанк – 39,35 грн;
- ПУМБ – 39,4 грн;
- Укрсиббанк – 39,35 грн;
- Универсал Банк – 39,3 грн;
- Креди Агриколь Банк – 39,35 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
Новый рекордный официальный курс
В то же время, НБУ снова обновил официальный курс доллара до исторического рекорда – уже 4-й раз подряд. На 21 марта он рассчитал его на уровне 39,14 грн, что на 1 коп. превышает прежний рекорд, установленный на 20 марта. И который, как и его "предшественник" продержался тоже лишь сутки.
Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка все еще не стоит. Ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.
Кроме того, как ранее объяснил зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.
"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.
Что будет с долларом до конца марта
В то же время, до конца марта курс наличного доллара может значительно вырасти – однако только в продаже. В покупке же наоборот, ожидается удешевление. Так, в банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн.
В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в марте, как и в предыдущие месяцы, "регулятор будет занимать достаточно активную позицию на межбанке". При этом:
- основные тренды рынка вряд ли изменятся;
- а конкуренция за продавцов валюты будет продолжаться.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.
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