Прежний курс неактуален: в украинских обменниках резко переписали стоимость доллара

Украинские обменники ощутимо снизили курс доллара. Утром 21 марта они выставили его на среднем уровне 38,64/39,26 грн (покупка/продажа), что сразу на 19 коп. ниже в покупке, чем днем ранее, и на 29 коп. – в продаже.

А вот в банках курс вырос – хотя и незначительно. Утром 21 марта они покупают американскую валюту в среднем по 38,85 грн, а продают по 39,35 грн – что на 5 коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения покупают доллар по 38,2-38,9 грн. Так:

ПриватБанк – 38,7 грн;

Укрэксимбанк – 38,75 грн;

ПУМБ – 38,9 грн;

Укрсиббанк – 38,8 грн;

Универсал Банк – 38,2 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,8 грн.

Продают же банки валюту по 39,3-39,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 39,3 грн;

Укрэксимбанк – 39,35 грн;

ПУМБ – 39,4 грн;

Укрсиббанк – 39,35 грн;

Универсал Банк – 39,3 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,35 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Новый рекордный официальный курс

В то же время, НБУ снова обновил официальный курс доллара до исторического рекорда – уже 4-й раз подряд. На 21 марта он рассчитал его на уровне 39,14 грн, что на 1 коп. превышает прежний рекорд, установленный на 20 марта. И который, как и его "предшественник" продержался тоже лишь сутки.

Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка все еще не стоит. Ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Кроме того, как ранее объяснил зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что будет с долларом до конца марта

В то же время, до конца марта курс наличного доллара может значительно вырасти – однако только в продаже. В покупке же наоборот, ожидается удешевление. Так, в банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн.

В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в марте, как и в предыдущие месяцы, "регулятор будет занимать достаточно активную позицию на межбанке". При этом:

основные тренды рынка вряд ли изменятся;

а конкуренция за продавцов валюты будет продолжаться.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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