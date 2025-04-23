Украинские банки готовятся переписывать курс: что будет с долларом

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (25 апреля) он будет находиться в пределах от 40,8 до 41,8 грн. Вечером же 23 апреля банки покупают валюту по 41,2 грн, а продают по 41,8 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке.

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В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, доллар может вырасти как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 40,7 до 41,75 грн. Вечером 23 апреля там определили стоимость доллара в средние 41,05/41,72 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников и банков из-за повышенных курсовых рисков расширят спред по доллару (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил Козырев, на ситуацию на ватном рынке будут влиять разные факторы. В частности:

Текущие хозяйственные операции компаний и конец месяца.

"На этой неделе клиенты будут закрывать свои текущие хозяйственные операции и готовиться к скорейшему закрытию нового отчетного периода. При таком формате работы не следует ожидать от компаний значительного роста объема сделок на валютном межбанке", – объяснил аналитик.

Интервенция Нацбанка.

По словам Козырева, НБУ продолжит практически ежедневно продавать доллар на межбанке для поддержки курса гривны. Однако в некритических для ЗВР объемах.

Вместе с тем, подчеркивает он, основной целью продажи валюты для регулятора будет "не только привычное закрытие дефицита на торгах, но и максимальное сглаживание курсовых колебаний".

Реакция ресурсного и валютного межбанка на сохранение учетной ставки на уровне 15,5% годовых.

"На дальнейшее ускорение инфляции регулятор мог ответить повышением учетной ставки до 16-16,5% годовых. Но чиновники НБУ взяли паузу. Отчасти потому, что надеются на улучшение экономических показателей Украины за счет роста оборонного сектора и затухания инфляции на фоне проседания цен на нефть в мире. Отчасти – рассчитывая на оживление других секторов экономики к лету", – отметил аналитик.

В то же время, признал он, этого может не произойти. Ведь из-за угрозы рецессии большинство стран-торговых партнеров Украины "начнут закрывать свои рынки и поддерживать своих производителей".

Поведение пары евро/доллар на мировых рынках.

Козырев объясняет: несмотря на то, что регулярная публикация текущих данных о состоянии экономик США и стран ЕС будет влиять на поведение основной валютной пары, из-за стрессов торговых войн ей, "да и вообще мировому валютному рынку", необходимы "отдых" и коррекция.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в финансовом секторе не советют украинцам инвестировать в доллар. Причина – подорванное доверия к американской валюте из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа. Соответственно, доллар ныне не рассматривается как надежный актив – в отличие от облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), которые, считается, являются лучшим активом для инвестиций.

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