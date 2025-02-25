Украине нужно дополнительно 38 млрд долларов, общая сумма потребностей превысила полтриллиона, – Шмыгаль о деньгах на восстановление

Сумма, необходимая Украине для восстановления после разрушений, вызванных полномасштабной войной, значительно выросла. Теперь она составляет 524 млрд долларов на ближайшие 10 лет, что на 38 миллиардов превышает предыдущую оценку.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заверил: главным принципом восстановление станет build back better – т.е., отстроить лучше, чем было. А кроме того, принципы:

безопасности;

энергоэффективности;

безбарьерности;

инклюзивности.

"Потребности в восстановлении Украины в течение следующего десятилетия должны составить 524 млрд долларов. Новые данные превышают предварительную оценку в 38 млрд долларов. Такие огромные цифры означают, что восстановление должно стать проектом глобального масштаба", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: восстановление должно происходить уже сейчас. Ведь от этого зависит:

качество жизни миллионов людей;

перспективы возвращения украинцев из-за границы;

создание точек роста, которые будут двигать экономику.

"Отчет Всемирного банка об оценке ущерба и потребностей уже сейчас определяет 348 приоритетных проектов на общую сумму 17 млрд долларов. Из них на 127 проектов мы уже частично или полностью имеем финансирование в 7 млрд долларов", – резюмировал Шмыгаль.

России "выставили счет" на 42 млрд долларов

В то же время, по данным "Центра экологических инициатив "Экодия", за три года полномасштабной войны Россия нанесла климатических убытков на более 42 млрд долларов.

В частности, объем выбросов парниковых газов за это время оцениваются в 230 млн тонн CO₂ эквивалента, что равняется годовым выбросам Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии вместе взятых или годовым выбросам 120 млн автомобилей.

В целом, подчеркивается, среди основных факторов, повлекших столь значительный климатический ущерб – активные боевые действия. А кроме того:

использование тяжелой техники и артиллерии;

массированные атаки на энергетическую инфраструктуру.

При этом отмечается: именно Россия должна нести ответственность за выбросы парниковых газов. А также последствия изменения климата, вызванные ее агрессией.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее британские парламентарии призывали правительство передать Украине все замороженные активы России, из которых 25,5 млрд фунтов стерлингов (около $32,13 млрд) хранятся в Великобритании. В Британии предлагают найти юридические механизмы для легального перевода этих средств на нужды Украины.

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