Украина запретила ввоз некоторых продуктов из Венгрии: какие причины и от чего следует уберечься

В Украине введен запрет на ввоз животных и продукции животного происхождения из Венгрии из-за угрозы распространения ящура. Ужесточенный контроль и превентивные меры помогут защитить украинский животноводческий сектор от опасного вируса. Подобные запреты касаются довольно широкого списка продуктов, включая мясо, молочку и субпродукты.

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Об введении запрета официально сообщила Госпотребслужба Украины 11 марта. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) и Европейского Союза, на территории Венгрии зафиксирована вспышка ящура среди животных.

В связи с этим Украина приняла превентивные меры по предотвращению распространения опасного вируса. С целью минимизации рисков распространения ящура, Госпродпотребслужба запретила ввоз в Украину:

животных, чувствительных к вирусу ящура;

генетического материала;

сырья и продуктов животного происхождения от восприимчивых видов животных

Эти ограничения направлены на предотвращение внесения опасного возбудителя на территорию Украины, что могло бы привести к значительным экономическим и экологическим последствиям для животноводства. Великобритания ранее также приняла решение запретить импорт мяса и молочных продуктов из Венгрии и Словакии после того, как на границе между этими странами был подтвержден случай ящура. Менее двух месяцев назад аналогичную вспышку болезни зафиксировали в Германии.

Венгерские власти обнаружили болезнь на ферме крупного рогатого скота, где содержалось 1400 животных. Это стало первым случаем ящура в стране за последние 50 лет. Ферма расположена вблизи границы со Словакией, что повлекло за собой введение ограничений и в этой стране. Запрет Великобритании охватывает:

крупный рогатый скот, свиней, овец, коз и других парнокопытных животных;

мясо и молочные продукты из этих животных;

субпродукты животного происхождения.

Что нужно знать о ящуре

Ящур – это высокозаразное вирусное заболевание, поражающее крупный рогатый скот, свиней, овец и коз. Вирус ящура может передаваться не только через прямой контакт с больными животными, но и через:

продукты животного происхождения (молоко, мясо, шкуру и т.п.);

корма и предметы ухода;

воздуха на больших расстояниях.

Инкубационный период болезни может длиться от нескольких дней до двух недель, что затрудняет выявление и контроль заболевания. Вспышка ящура может нанести значительный ущерб сельскому хозяйству, поскольку заболевание приводит к снижению продуктивности животных, массовому забою инфицированного поголовья и значительным финансовым затратам на борьбу с вирусом.

Госпродпотребслужба и ее территориальные органы осуществляют постоянный мониторинг эпизоотической ситуации. Специалисты контролируют соблюдение всех ветеринарно-санитарных норм, чтобы исключить проникновение вируса в Украину. Важно, чтобы все предприятия, фермеры и потребители были внимательны к источникам происхождения продукции животного происхождения и строго соблюдали ветеринарные нормы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 марта возобновлены проверки цен на лекарственные средства в аптечных заведениях, и теперь каждый потребитель может обратиться в Госпотребпотребслужбу, если выявит завышенную стоимость. Ожидается, что это позволит контролировать ценовую политику на лекарства и защищать интересы потребителей.

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