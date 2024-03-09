Украина вскоре достигнет соглашения с Польшей: Качка рассказал о ситуации

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что переговоры с Польшей в скором времени приведут к мерам по защите польских фермеров. Это должно снять напряженность и прекратить протесты на польской границе.

"Мы очень близки к разработке мер, которые будут индивидуальными, временными и полезными для восстановления доверия между всеми заинтересованными сторонами", – сказал Качка в интервью Euractiv. Выступая после того, как торговый комитет Европейского парламента (INTA) проголосовал за продление торговых льгот для Украины до июня 2025, Качка заявил, что Киев готов перейти к более гибкой системе торговли между ЕС и Украиной.

Он сказал, что Украина готова "сражаться с интересами соседей", признавая обеспокоенность фермеров Польши, а также Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Предложение Еврокомиссии по либерализации торговли – так называемых автономных торговых мероприятий (АТМ) – предусматривает установку "аварийного тормоза" на случай, если наплыв "чувствительных" украинских продуктов (яиц, сахара и птицы) превысит средние объемы импорта. в 2022 и 2023 годах.

В интервью Качка приветствовал одобрение предложения торговым комитетом Европейского парламента и пошел дальше, открыв двери для пересмотра торговых отношений между ЕС и Украиной. "Мы готовы к необходимым правилам или инструментам в нашей двусторонней торговой", – сказал он. Отвечая на вопрос об односторонних запретах украинского импорта, которые до сих пор действуют в Польше, Венгрии и Словакии, Качка сказал, что "в экстренной ситуации" можно терпеть определенные сбои в торговой политике, но "не навсегда".

Как сообщал OBOZ.UA, Польша на фоне протестов фермеров и блокады границ (в первую очередь украинской) начала неформальные переговоры с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. При этом поляки уже поставили ультиматум: если ЕК не согласится на польские требования, власти страны угрожают вводить односторонние запреты и не деблокировать границы на государственном уровне.

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