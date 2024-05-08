Украина расширяет сферу ядерной энергетики: в "Энергоатоме" раскрыли амбициозные планы

На Южноукраинской атомной электростанции ( АЭС ) планируется строительство двух новых энергоблоков №4 и №5 по технологии АР1000 Westinghouse. Это соответствует стратегическим энергетическим потребностям Украины, определенным до 2050 года, когда стране необходимо иметь 24 ГВт атомных мощностей.

Об этом объявил и. председателя правления АО НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время рабочей поездки на ПАЭС 7 мая 2024 года. По его словам, на Южноукраинской АЭС, где в настоящее время эксплуатируются три энергоблока общей мощностью 3000 МВт, будут построены два новых энергоблока №4 и №5.

"Мы приступаем к подготовке к строительству двух новых энергоблоков на площадке ПАЭС. Учитывая насущные потребности Украины в современной надежной генерации и длительный цикл строительства, мы должны начать этот процесс уже сегодня, осуществить инженерно-изыскательские и предпроектные работы, провести необходимые расчеты и т.д.", – заявил Петр Котин.

По его словам, Украине до 2050 года необходимо иметь 24 ГВт атомных мощностей. Также он отметил, что указанные подготовительные работы и все расходы на строительство новых атомных энергоблоков производятся за счет средств "Энергоатома". Средства государственного и местных бюджетов, а также средства или оборудование, направленные на восстановление отечественной энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских обстрелов, "Энергоатомом" не используются.

Ранее "Энергоатом" и Westinghouse договорились о строительстве в Украине девяти новых энергоблоков по технологии АР1000. В апреле 2024 года на Хмельницкой АЭС был заложен первый куб бетона инфраструктуры энергоблока №5.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на оккупированной территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отсутствуют украинские лицензированные специалисты по безопасному запуску реакторов. Это может создать серьезную угрозу безопасности, вызывая возможный ядерный инцидент.

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