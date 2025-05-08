Украина и США подпишут еще 2 соглашение о недрах: нардеп раскрыл ключевые пункты документов

Украина и США заключат еще два технических договора о полезных ископаемых – Соглашение об ограниченном партнерстве и Соглашение о Генеральном партнере. Их тексты официально не были опубликованы, однако, по неофициальным данным, документы содержат договоренности о механизме работы американско-украинского инвестфонда, распределении прибыли и других важных деталях.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), ссылаясь на собственные источники и черновики документов. Оба будущих соглашения, по его словам, будут подписаны Международной финансовой корпорацией развития (DFC) со стороны США и Агентством по вопросам поддержки государственно-частного партнерства ("Агентство ДПП") со стороны Украины. Следует учитывать, что содержание документов может измениться.

"Соглашение об ограниченном партнерстве – по факту, самый важный документ... После этого соглашения подписывается еще и Соглашение о Генеральном партнере, которое создает учреждение, которое будет руководить будущим фондом", – рассказал нардеп.

В финансовой части эти документ предусматривают, что США в свои взносы в будущий фонд смогут включать или военную помощь Украину, которую предоставят в будущем, или непосредственно денежные взносы. Украина также будет делать взносы, но это, по словам Желеняка, не будет плата за новые или "спящие" лицензии на разработку месторождений.

Такая плата будет засчитываться в "баланс фонда", отметил Железняк. "То есть, когда мы будем получать деньги за новые лицензии или ренту, то это засчитывается в фонд как капитал, но не как взнос Украины. Это дает Украине право на 50% управления фондом", – отметил он.

Выплаты из фонда станет возможны только через 10 лет, то есть в 2035 году. До этого все доходы идут в капитал Фонда, но это также не будет вкладом Украины, указал нардеп.

"Представим, что в 2035 году от лицензий и ренты пришло в фонд $200 млн. А США дали к этому времени $3 млрд военной помощи. В таком случае считается, что США сделали взносы на $3 млрд, а мы – ничего (потому что мы уже за будущие рентные платежи получили 50% от управления фонда). То есть платежи от лицензии и ренты не являются нашим дополнительным взносом", – привел пример Железняк.

Что касается управления фондом, то по данным нардепа, все вопросы будут решаться на уровне Генерального партнера. Это юридическое лицо будет зарегистрировано в Делавере в США. В состав правления войдут три представителя Украины и три США.

"Каждая сторона работу этих людей координирует и оплачивает самостоятельно. Генеральный партнер делится на минимум четыре Комитета, которые принимают решения по направлениям. ... Распределение по людям и полномочиям (где-то 3 на 2, где-то 2 на 3, где-то 2 на 2). Но это те же самые люди, которые каждая сторона делегирует (по 3 человека) у Генерального партнера. Но главное решение за Бордом (то есть там, где 3 на 3). То есть Комитеты это не те органы, которые принимают окончательное решение. Поэтому здесь нет "зрады" по распределению", – отметил нардеп.

Среди направлений будущих инвестиций – не только добыча 57 ископаемых, перечисленных в основном соглашении. Средства могут также вкладываться:

в переработку указанных полезных ископаемых;

в инфраструктурные проекты (логистика, портовые терминалы) или экспорт нефтегазовой продукции (например, перевалка);

в инфраструктуру для нефтегазовой продукции (например, газовые хранилища)

в энергетику.

"Все эти проекты должны быть на территории Украины. Фонд через стороны могут привлекать коммерческие компании.... В инвестпроекты других сфер тоже теоретически могут (быть инвестиции. – Ред.), но там не будет "права первой ночи", – добавил Железняк.

Упомянутое "право первой ночи" предусматривает, что Украина в случае наличия новых инвестиционных проектов по указанных направлениям, в первую очередь должна обратиться к Генеральному партнеру и предложить условия по этим инвестициям "Это не мешает одновременно обращаться к другим, но мы точно должны обратиться к Генеральному партнеру и другим мы не можем предложить условия "существенно лучше" чем предложили Фонду. Генеральний партнер может "думать" о новом проекте не дольше чем 3 месяца (но еще раз, мы можем параллельно вести разговор с другими). После шести месяцев, как сделали предложение для Фонда по инвестиционному проекту, уже другим можем менять условия на "существенно лучше", – рассказал нардеп.

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предполагает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайте Кабинета министров, а также на сайте Белого дома.

При этом фактическая реализация соглашения о недрах может затянуться на десятилетия. Дело в том, что введение в эксплуатацию новых месторождений – это длительный процесс, который требует серьезных денежных вложений. В то же время эксперты не отрицают и большого потенциала сделки. По оценкам правительства Украины, в стране находится 5% наиболее важных сырьевых ресурсов в мире, включая литий, титан, уран и графит. Теперь у Украины появится возможность привлечь инвесторов для их добычи.

Ранее OBOZ.UA рассказал о том, что предусматривает соглашение о недрах и что следует знать об украинских редкоземельных металлах. В частности, мы узнали, сколько на самом деле стоят полезные ископаемые Украины и что получат США.

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