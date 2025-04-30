У Трампа изменили требования в последнюю секунду: соглашение о полезных ископаемых Украине под угрозой срыва – FT

США и Украина столкнулись с новыми препятствиями на пути подписания соглашения о полезных ископаемых. Это произошло по требованию США, вопреки предварительным договоренностям, заключить не только рамочный, но и полноценный документ.

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Об этом, ссылаясь на несколько источников среди украинских чиновников, сообщило Financial Times. Как пишет издание, когда первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко уже летела в Вашингтон, чтобы подписать соглашение с министром финансов США Скоттом Бессентом, тот позвонил ей с ультиматумом "подписать все соглашения или вернуться домой".

Источники утверждают, что США в последний момент потребовали, чтобы Украина подписала не только рамочное соглашение, но и подробный документ о создании общего инвестиционного фонда, который завершил бы полное соглашение о полезных ископаемых. Но препятствием этому требованию стоит то, что соглашение о фонде должно быть ратифицировано парламентом.

"Мы готовы подписать рамочное соглашение сегодня", – сказал украинский чиновник на условиях анонимности. По его словам, шансы на подписание соглашения немного лучше, чем "50 на 50".

С другой стороны, в американской делегации обеспокоены тем, что Украина пытается пересмотреть уже согласованные условия. В Белом доме опасаются, что это снизит прозрачность и подотчетность, но все же верят: если Украина вернется к начальным условиям, соглашение все же может быть подписано 30 апреля.

Впрочем, один из представителей украинской стороны на переговорах, и сам выразил разочарование США. Он выразил опасение, что американская сторона "ничем не будет удовлетворена".

"Мы считаем, что команды хорошо поработали, и (нынешняя версия. – Ред.) соглашения намного лучше для обеих стран ", – сказал другой украинский чиновник, осведомленный с вопросом.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что соглашение о добыче полезных ископаемых может быть заключено в ближайшие сутки – то есть 30 апреля или 1 мая. Однако после заключения основного соглашения ожидается подписание еще двух технических договоров, подробно определяющих правила работы фонда.

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