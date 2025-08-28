У Орбана требуют лишить Украину миллиардов евро: суд ЕС принял иск

Власти Венгрии подали иск к Совету Европейского союза (ЕС) и Европейскому фонду мира. Правительство Виктора Орбана требует от Генерального суда ЕС в Люксембурге отменить решение о покрытии нужд Украины за счет суверенных активов России, замороженных в западных странах.

25 августа иск был опубликован в официальном журнале Европейского Союза. Это означает, что дело было официально принято к рассмотрению, однако дальнейший график его рассмотрения пока неизвестен – процесс может затянуться на годы

Чего добивается Орбан?

Венгерский Кабмин оспаривает решение, которое предусматривает передачу Киеву 3-5 млрд евро в год из замороженных российских активов, были иммобилизованных в европейских юрисдикциях. В Будапеште объясняют свою позицию тем, что решение Совета ЕС было принято 21 мая 2024 года без участия Венгрии.

Оно заключается в перечисление 99,7% чистой прибыли от управления замороженными активами российского Центробанка в Европейский фонд мира (ЕФМ), из которого выделяются средства для оказания Украине военной, гуманитарной и финансовой поддержки.

Принимая оспариваемое Будапештом решение, комиссия Европейского фонда мира исключила Венгрию из голосования, поскольку эта страна не была квалифицирована как "государство-член, вносящее вклад". Несмотря на этом, в правительстве Орбана утверждают, что эта позиция нарушает принцип единогласности принятия законных решений в ЕС.

При этом в Брюсселе объяснили, что голос Венгрии проигнорировали, поскольку речь не идет о бюджетных средствах союза. Стоит отметить, что только за шесть месяцев 2025 года через данный механизм ЕС передал Украине 10,1 млрд евро.

Что предшествовало

Позиция Будапешта остается последовательной: прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине. Кроме того, Орбан систематически выступает против членства Украины в ЕС, блокирует инициативы Евросоюза, направленные на поддержку Киева, а также пытается препятствовать продлению санкций против России.

Напряжение между двумя странами усугубилось после атаки Вооруженных сил Украины на российский нефтепровод "Дружба". После того, как президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что его функционирование "трубы" зависит от позиции Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС, Орбан заявил, что "шантаж и удары по трубопроводу не принесут Киеву места в Евросоюзе", а также пригрозил Украине "долгосрочными последствиями".

Также OBOZ.UA сообщал, что Орбан хочет изменить механизм поддержки украинцев, получивших убежище в Венгрии. Он считает, что его страна беспокоится об украинских гражданах со статусом временной защиты лучше, чем о безработных венграх, поэтому они будут получать пособие по безработице не дольше трех месяцев.

