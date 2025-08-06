"Бесплатных денег нет": Орбан предупредил украинцев в Венгрии относительно выплат

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что его страна беспокоится об украинцах со статусом временной защиты лучше, чем о безработных венграх. Политик подчеркнул, что украинские граждане не должны получать большую помощь, чем граждане Венгрии.

Видео дня

Об этом говорится в видео, опубликованном на его странице в соцсети X. Но некоторые его слова не совпадают с действительностью.

"Бесплатных денег нет"

Орбан заявил, что Венгрия приняла десятки тысяч украинских беженцев, которые бежали из страны из-за начала полномасштабного вторжения России. По его словам, страна обеспечила всех беженцев "всем".

"Даже сегодня в Венгрии находятся десятки тысяч украинцев. Это правда, что мы – единственная страна, предложившая им такую же помощь от государства, которая предоставляется венграм. Но бесплатных денег нет – если венгерский гражданин получает пособие по безработице в течение трех месяцев, то потом идет на общественные работы. Поэтому, мой дорогой украинский друг, тебя ждет то же самое. Мы отдадим вам половину своей рубашки, но, возможно, не всю", – сказал Орбан.

Он также написал, что Венгрия сделала все для поддержки Украины. Сейчас же обязанность власти он охарактеризовал так: "оказывать помощь, но никогда не ставить под угрозу интересы венгров".

Что не так с заявлением Орбана?

Следует отметить, что, согласно данным Европейской комиссии, в Венгрии действительно зарегистрировано более 40 тыс. украинцев, нуждающихся во временной защите. Но некоторые другие слова Орбана имеют манипулятивный характер.

В частности, не соответствует действительности то, что Венгрия – единственная страна, которая одинаково поддерживает украинцев и местных граждан. Например, в Германии украинцы получают помощь Bürgergeld (пособие по безработице для трудоспособных людей) и Sozialhilfe (социальная помощь для нетрудоспособных людей), как и немцы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер Венгрии открыто выступил против идеи победы Украины в войне с Россией. По его словам, проект нового семилетнего бюджета Европейского Союза предусматривает выделение миллиардов евро для Украины, зато европейские фермеры получат лишь "крохи" финансирования, поэтому его нельзя принимать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!