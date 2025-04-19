'У нас слишком много яиц': Трамп похвастался снижением цен на продукты питания в США

В то время, когда почти половина американцев в этом году откажется от пасхальной традиции из-за высоких цен на яйца, президент Дональд Трамп заявил о снижении цен на этот продукт. По его словам, сегодня в США "слишком много яиц".

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Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме 18 мая. Его цитирует The Daily Beast.

Президент США разозлился на репортера, который спросил его о ценах на яйца. В ответ Трамп произнес странную тираду, которая закончилась заявлением, что "цены на яйца упали слишком низко".

По его словам, теперь яйца в США упали в цене на 87%.

"Никто не говорит об этом. Вы можете иметь столько яиц, сколько хотите. На самом деле у нас много яиц. Как пошло, цены даже слишком низкие. Поэтому я просто хочу сообщить вам, что цены падают", - сказал Трамп журналистам.

Издание, ссылаясь на опрос WalletHub, отмечает, что 47% населения США откажется от праздничной традиции на Пасху из-за высоких цен на продукты. Кроме того, 41% американцев даже не надеются, что их финансы улучшатся в ближайшее время.

Напомним, цены на куриные яйца в Америке значительно подскочили на фоне вспышки птичьего гриппа. Во избежание распространения болезни было убито более 30 миллионов кур. В этой связи, американский рынок яиц сталкивается с наибольшим дефицитом за последние годы, что вызвало резкий рост цен на продукт.

Из-за стремительного роста цен ресторан в Канзасе ввел доплату в 50 центов за блюда с яйцами, чтобы покрыть расходы. И пока Белый дом уверяет американцев, что на самом деле продукт якобы подешевел, в США обретает популярность выращивание собственных кур, а услуга их аренды стала настоящим трендом.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за роста цен на яйца США обратились за помощью в европейские страны, в частности в Данию, у которой хотят забрать Гренландию. В Копенгагене ответили, что в Европе также наблюдается дефицит этого продукта из-за птичьего гриппа.

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