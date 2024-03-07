Туск впервые назвал неприемлемыми два требования польских фермеров: одно из них – про Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск впервые назвал неприемлемыми часть требований, которые выдвигают протестующие фермеры. В частности, речь идет о желании забастовщиков полностью закрыть границу с Украиной для продовольствия или же окончательно отказаться от "зеленого курса" Европейского Союза (ЕК).

Об этом Туск заявил на пресс-конференции в Варшаве 7 марта, сообщает tvn24.pl. Так, Туск подчеркнул, что требования по типу "Долой "зеленый курс" или "Блокируй Украину" для него "неприемлемы".

По его словам, он будет бороться за смягчение положений "зеленого курса" и "защиту польских производителей" в вопросе торговли с Украиной, однако не настолько радикально. Туск также подчеркнул, что правительство достигло "серьезного прогресса" в переговорах по обоим темам.

"Я пообещал им (фермерам. – Ред.), что проинформирую их о мерах, которые мы приняли, и о шансах на результаты этих мер. И уже им судить, насколько они будут удовлетворены... Если кто-то все еще хочет протестовать – это его право, если он не нарушает правила так демонстративно, как некоторые участники вчерашней демонстрации", – заявил премьер-министр Польши.

Туск говорил об акции протеста, которую фермеры провели в Варшаве 6 марта. Эта демонстрация закончилась стычками с полицией и задержанием протестующих, большинство из которых к тому же оказались пьяными.

Напомним, ранее Туск был более благосклонно настроен по отношению к требованиям забастовщиков и даже упоминал о полном закрытии границы с Украиной на некоторое время. Впрочем, позже в польском правительстве, как и в украинском Кабмине, опровергли, что такая мера вообще рассматривается.

Как сообщал OBOZ.UA, польские фермеры продолжают блокировать движение на 6 пунктах пропуска на границе с Украиной. Самая сложная ситуация – на ПП "Краковец" и "Ягодин", где уже скопилось столько машин, что в очереди придется стоять более 14 суток.

Так, протестующие поляки продлили блокаду границы с Украиной почти на два месяца – до 30 апреля. Ранее ее собирались закончить 10 марта. Таким образом поляки хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из-за пределов Европейского Союза, в т. ч. из Украины.

В то же время Украина готова ограничить объемы своего экспорта в Евросоюз ради снятия поляками блокирования границы между странами. Однако взамен хочет, чтобы ЕС запретил ввоз на свою территорию продукции из России.

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