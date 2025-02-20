Туризм в Украине набирает обороты: каким областям удалось заработать больше всего

В 2024 году туристический сбор в Украине вырос на 23%, что принесло местным бюджетам 273 млн грн. Больше всего заработали Киев, Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области, а быстрый рост показали Одесщина и Николаевщина.

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Об этом пишет Государственное агентство развития туризма в Украине. Несмотря на войну, туристическая область Украины демонстрирует положительную динамику.

Лидерами по объему туристического сбора стали Киев и пять областей. Больше всего турсбора поступило в бюджет столицы – 49,2 млн грн, что на 62% больше, чем в 2023 году. Львовщина традиционно остается одним из главных туристических центров страны: бюджет области пополнился на 47,1 млн. грн.

Ивано-Франковская область получила 33,1 млн. грн. туристического сбора, что на 62% больше, чем в 2023 году. Черкасская область также вошла в пятерку лидеров, собрав 23,5 млн. грн. Закарпатье продемонстрировало стабильный рост, получив 23,1 млн грн. В список регионов с высокими показателями вошла и Днепропетровская область, где туристический сбор вырос на 21% и составил 16 млн грн.

Кроме того, выросли поступления от туристического сбора в центральных регионах страны. В Винницкой области бюджет пополнился на 5,5 млн грн, что на 40% больше, чем в 2023 году. В Полтавской области собрали 7 млн грн (+10%), а в Кировоградской – 1,87 млн грн (+14%).

Западная Украина продолжает стабильно развивать туризм. В Хмельницкой области туристический сбор вырос на 37%, составив 8,1 млн. грн. Тернопольщина заработала 2 млн. грн., что на 28% больше, чем в предыдущем году. Черновицкая область получила 4 млн грн, что также свидетельствует о росте на 22%.

Южные регионы, несмотря на сложную ситуацию, также показывают положительную динамику. Одесская область собрала 14,5 млн грн, что на 68% больше, чем в 2023 году. В Николаевской области показатель вырос на 71% и достиг 1,5 млн. грн. В то же время в Запорожской области туристический сбор снизился на 10% - до 1,7 млн грн.

Северные области показали рост. Житомирская область заработала 3,2 млн грн (+19%), Сумская – 1,7 млн грн (+39%), Черниговская – 1,6 млн грн (+9%). Киевщина пополнила бюджет на 15,9 млн грн, что на 46% больше, чем в 2023 году.

В результате наихудшая ситуация остается в восточных регионах – Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской области. Туризм в этих регионах почти полностью остановился, что существенно повлияло на уменьшение поступлений местных бюджетов. Среди главных причин роста туристического сбора ДАРТ отмечает активизацию внутреннего туризма, улучшение инфраструктуры и популяризацию регионального туризма через фестивали, горнолыжные курорты и оздоровительные центры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, международный аэропорт "Борисполь" провел переговоры с Wizz Air о возможном быстром запуске рейсов после открытия воздушного пространства. Ранее украинские власти планировали возобновление авиасообщения к зиме 2025 года, однако это зависит от решения вопросов безопасности и страхования рисков.

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