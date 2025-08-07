Цены в Украине могут поползти вниз: в НБУ раскрыли, что будет с инфляцией

Инфляция в Украине превышает прогнозы экспертов из Национального банка, поэтому регулятор пересмотрел свой макропрогноз и "отложили" достижение плановых 5% до 2027 года. Базовая инфляция уже вышла на траекторию устойчивого снижения.

Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный украинским СМИ. Он также предположил, что в четвертом квартале 2025 года возможно снижение учетной ставки.

Инфляцию "заставили" идти вниз

Андрей Пышный напомнил, что в конце 2024 года инфляционные риски выросли, из-за чего Нацбанк пошел на вынужденные шаги:

начал цикл повышения учетной ставки до марта 2025 года;

до марта 2025 года; изменили операционный дизайн процентной политики в апреле

"Результат есть. Ставки по гривневым инструментам выросли, увеличился спрос на них, тогда как спрос на валюту снизился. Инфляционные ожидания под контролем. Базовая инфляция – на траектории устойчивого снижения", – уверяет Пышный.

Он заверил, что НБУ имеет в арсенале инструменты, которые помогут вернуть инфляцию к цели в 2026 году. В частности для этого можно существенно повысить учетную ставку.

"Вопрос в цене. В экономике не бывает бесплатных обедов – ощутимое ужесточение политики подорвет экономическое восстановление. Также есть опция с укреплением обменного курса за счет интервенций. Однако это большее давление на международные резервы, которые нам надо сохранять, особенно учитывая риски в части международного финансирования", – объяснил глава НБУ.

НБУ балансирует

Пышный также отметил, что сохраняя учетную ставку неизменной, Нацбанк пытается удержать баланс. Он заключается в том, чтобы:

обеспечить устойчивое замедление инфляции к цели на горизонте политики;

и одновременно поддержать восстановление экономики.

Это можно сделать благодаря контролируемости инфляционных ожиданий. Именно такая стратегия прописала в Основных принципах политики НБУ, напомнил Андрей Пышный.

"По нашему прогнозу, снижение учетной ставки начнется не ранее IV квартала 2025 года. Мы ищем очень сложный баланс и находимся в условиях дилеммы, когда должны обеспечить ценовую стабильность, сбалансированность и управляемость инфляционных ожиданий, устойчивость валютного рынка и поддержать экономическое восстановление", – предупредил он.

Руководитель финрегулятора напомнил, что Украина уже 3,5 года находится в состоянии войны. Это сильно влияет на страну, замедляя ее экономическое развитие и восстановление, усложняя ситуацию на рынке труда и ограничивая урожаи.

Также OBOZ.UA сообщал, что в НБУ не видят предпосылок для резкого роста курса доллара. Там отмечают: сейчас гривна остается устойчивой, валютный рынок работает и равномерно возвращается к нормальности. Соответственно, ожидать обвала нацвалюты не стоит.

