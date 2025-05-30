Тон изменился: в МВФ обратили внимание на "дыру" в бюджете Украины

Украина достигла с Международным валютным фондом (МВФ) договоренности на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility). Вместе с тем тональность рекомендаций Фонда относительно дефицита государственного бюджета стала более акцентированной.

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Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он подчеркнул, что, несмотря на некоторые задержки, уровень выполнения программы EFF признали приемлемым, а Украина выполнила все количественные и индикативные критерии на конец марта.

Но фискальный разрыв на 2025 и 2026 годы остается в центре внимания Фонда, подчеркнул нардеп. Но теперь тональность рекомендаций стала более акцентированной, в частности отмечается, что

фискальный дефицит в 2025 году будет значительным из-за высокого уровня критических расходов, связанных с войной;

его финансирование потребует значительной внешней поддержки, в частности в рамках Инициативы G7 ERA.

"Учитывая высокую вероятность дополнительных расходов в 2025 году, властям необходимо подготовить компенсирующие меры. За пределами 2025 года расходы будут оставаться высокими, поэтому усилия по увеличению внутренних доходов необходимы - внешняя помощь не сможет полностью покрыть дефицит и финансировать восстановление", - отметили в МВФ.

Гетманцев отметил, что налоговые инициативы должны оставаться "опцией последней надежды" и должны быть активированы только после применения остальных источников мобилизации внутренних доходов. Прежде всего наполнение бюджета должно осуществляться за счет детенизации и расширения легальной налоговой базы, сокращения неэффективных бюджетных расходов, увеличения глубины и ликвидности внутреннего рынка заимствований (ОВГЗ).

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские предприниматели должны быть готовы к возможным изменениям в налоговой политике в 2026 году. Международный валютный фонд, по результатам обсуждений с украинскими чиновниками, очертил три основных направления для укрепления бюджетной базы: повышение ставки НДС, прогрессивную шкала НДФЛ и усиление борьбы с теневой экономикой.

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