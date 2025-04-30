Такого в США не было с 2022 года: стали известны последствия действий Трампа для экономики страны

Валовой внутренний продукт (ВВП) США сократился впервые с 2022 года. В первом квартале 2025 года этот показатель, с учетом инфляции, снизился на 0,3% в годовом исчислении. Это резко отличается от двух предыдущих лет, когда был зафиксирован рост на 3%, а также четвертого квартала 2024 года, когда ВВП вырос на 2,4%.

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Об этом сообщает Bloomberg. Аналитики связывают это с тем, что после оглашения президентом США Дональдом Трампом о планах ввести масштабные пошлины на импорт американские компании решили накопить как можно больше запасов товаров. Из-за этого дефицит торгового баланса для товаров США в марте достиг рекорда.

Разница между показателями импорта и экспорта является важным фактором при расчете ВВП, также измеряет внутреннее потребление, инвестиции и государственные расходы. Впрочем, некоторые экономисты пересмотрели свои прогнозы по росту экономики США – теперь они считают, что во втором полугодии рост американской экономики замедлится еще сильнее из-за торговой войны Трампа и вызванного ею роста цен.

В Международном валютном фонде также снизили свои ожидания с 2,7% до 1,8% роста. А многие другие частные аналитики вообще предполагают, что во второй половине года роста экономики США не будет.

Это связано с рекордным ростом импорта – на 41,3%, что стало рекордом за почти пять лет, и замедление потребительских расходов. Такие изменения многие аналитики связывают, прежде всего, именно с торговой политикой Дональда Трампа.

По данным Бюро экономического анализа США, чистый экспорт снизил ВВП почти на 5 процентных пунктов, что явилось максимальным показателем за всю историю наблюдений. В то же время уменьшение государственных расходов, в том числе на оборону (–8%), дополнительно подавило экономическую активность.

Но, несмотря на это, бизнес-инвестиции (в частности в закупку оборудования) выросли на 22,5%, демонстрируя самые высокие темпы с 2020 года. Рост спроса на самолеты и компьютерное оборудование частично компенсировал спад в торговле.

Как уже сообщал OBOZ.UA, прокуроры ряда штатов США подали коллективный иск в суд, чтобы обжаловать новые пошлины президента США Дональда Трампа. Истцы утверждают, что глава государства незаконно подрывает конституционные полномочия Конгресса регулировать внешнюю торговлю.

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