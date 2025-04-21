Такого в истории Украины еще не было: НБУ пополнит бюджет на рекордную сумму

В 2025 году государственный бюджет Украины пополнится на 84,2 млрд грн – именно такую сумму перечислит Национальный банк Украины (НБУ) из своей прибыли за 2024 год. Это станет рекордным отчислением в истории.

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Об этом сообщили в Нацбанке, отметив, что финансовый результат Национального банка за 2024 год составил 231 млрд грн. Это стало возможным благодаря:

чистому процентному доходу – 17,6 млрд грн;

положительной переоценке финансовых инструментов – почти 200 млрд грн (в том числе 128,6 млрд грн нереализованного (предварительного) результата от изменения официального валютного курса.

Отмечается, что расходы Нацбанка, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, расходы на содержание персонала, а также административные и другие расходы в 2024 году выросли более чем на 1 млрд грн. С 7 млрд грн до 8,1 млрд грн.

Таким образом, по итогам 2024 года прибыль к распределению НБУ 102,7 млрд грн. Эта сумма частично будет направлена в общие резервы НБУ до достижения ими уровня 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств (18,5 млрд грн), а остальные 84,2 млрд грн - в госбюджет.

"Хотя нашей целью не является получение прибыли, а все усилия мы сосредотачиваем на выполнении мандата Национального банка – обеспечение ценовой и финансовой стабильности, я убежден, что эти средства станут весомым вкладом в усиление обороноспособности Украины и способности нашего государства противостоять врагу. Особенно учитывая, что это самая большая сумма, которую когда-либо НБУ перечислял в бюджет", – заявил по этому поводу глава НБУ Андрей Пышный.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине с 1 февраля банки ввели ограничения на переводы с карты на карту (не более 150 тыс. грн в месяц). Такое ограничение стало продолжением борьбы с выводом средств через счета физлиц. Финансовый мониторинг за последние годы значительно усилился. Теперь заблокировать могут любую подозрительную операцию, а по подозрению в нарушении закона банк может, не раскрывая причину, закрыть счет украинца.

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