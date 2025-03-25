Такого Трампу еще не говорили: сенаторы требуют конфисковать $300 миллиардов Кремля

Члены американского Сената от двух основных партий призвали администрацию президента США Дональда Трампа конфисковать и передать Украине замороженные суверенные российские активы на сумму около 300 млрд. долларов, а не только доходы от них. Это едва ли не первый случай, когда сенаторы от Республиканской партии пытаются давить на новую власть ради помощи Украине.

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Как сообщает Reuters, письмо с соответствующим наполнением поступило государственному секретарю Марку Рубио 21 марта, то есть незадолго до переговоров между делегациями США и России в Саудовской Аравии. Свои подписи под документом оставили сенаторы-республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.

"Как администрация относится к использованию всех имеющихся в ее распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию для прекращения войны? В частности, считает ли администрация, что активы, которыми владеют США и ЕС, следует использовать как рычаг в переговорах с Россией, чтобы положить конец войне? Если да, то как? – спрашивают сенаторы в письме.

Также они спросили, намерена ли американская администрация разработать стратегию поощрения Европейского Союза и стран "Большой семерки" (G7) и других союзников по использованию суверенных российских активов. Также сенаторы задали вопрос, поддержит ли администрация Украину с использованием российских суверенных активов под контролем США для покупки вооружений.

Журналисты называют это "редким примером того, как высокопоставленные республиканцы публично давят на администрацию Трампа" для более жесткого обращения в отношении РФ. Также отмечается, что даже те республиканцы, которые проявляли проукраинскую позицию, после сближения США с Россией после инаугурации Трампа в основном отмалчивались по этому поводу.

Но ранее члены Конгресса США неоднократно призывали к конфискации российских активов для восстановления Украины. Это позволило бы тратить меньше средств американских налогоплательщиков на войну в Украине и надавить на Кремль для достижения мирного соглашения.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что власти Бельгии выступают против конфискации иммобилизованных активов России, замороженных в финансовых учреждениях стран "Большой семерки". Страна опасается последствий таких действий, поскольку в РФ это может быть воспринято как провозглашение войны.

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