Таких скачков не было очень давно: что произошло с курсом доллара в Украине и какую цену установил НБУ

В Украине курс доллара за 2-6 марта вырос при продаже сразу на 58 копеек со стартовых котировок 43,10/43,13 грн до отметки в 43,68/43,71. Национальный банк показал официальный курс на 9 марта – 43,73 грн за доллар.

Видео дня

Как написал аналитик Алексей Козырев для издания "Минфин", рынок штормило практически ежедневно. Особенно 4 марта, когда безналичная американская валюта за торговую сессию взлетела сразу на 42 копейки, а евро за день на межбанке подорожал на 52 копейки.

"Таких скачков курса не было уже очень давно и участники рынка занервничали. После среды Нацбанк спохватился и начал гасить неприятные сюрпризы, возникшие на межбанке, за счет активных интервенций. Периодически ему в этом помогали и госбанки, которые по совершенно случайному стечению обстоятельств тоже именно в этот момент "горели желанием" продать валюту своих клиентов", – рассказал аналитик.

Причины девальвации гривны:

рост стоимости нефти на мировых рынках на фоне войны США и Израиля с Ираном, когда котировки на панике выросли до уровней $90 за баррель. Это быстро передалось и поставщикам нефтепродуктов, которые немедленно начали подтягивать цены продажи бензина и дизеля и играть даже "на опережение" темпов роста мировых цен на энергоносители;

когда котировки на панике выросли до уровней $90 за баррель. Это быстро передалось и поставщикам нефтепродуктов, которые немедленно начали подтягивать цены продажи бензина и дизеля и играть даже "на опережение" темпов роста мировых цен на энергоносители; началось валютное ралли по паре евро/доллар, которое добавило волатильности и курсу евро в Украине. А одновременная раскачка котировок на мировом рынке и украинском межбанке в сочетании с началом месяца, когда открылись новые лимиты НБУ на покупку валюты гражданами на свои карты, — начали давить и на ценники наличного рынка.

"Курс наличного доллара в большинстве обменников и отделениях банков, работающих в выходные, будет находиться в пределах коридора: прием от 43,10 до 43,65 гривен и продажа от 43,85 до 44,10 грн", – рассказал аналитик.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на январь 2026 года государственный долг Украины вырос до $215 млрд, из которых более 75% приходится на внешние обязательства, а месячное увеличение составило $1,67 млрд. Однако, нюанс в том, что большинство этого долга – льготные долгосрочные займы с низкой ставкой (4,51%), а их обслуживание частично планируют осуществлять за счет доходов от замороженных российских активов, а не из бюджета граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!