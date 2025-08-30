Суд в США признал незаконными пошлины Трампа и дал время на их отмену: как отреагировал президент

Апелляционный суд США постановил, что большинство введенных президентом Дональдом Трампом пошлин против других государств незаконные. По мнению судей, большинство тарифов подрывает использование президентом пошлин в качестве ключевого инструмента международной экономической политики.

Суд оставил пошлины в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа возможность подать апелляцию в Верховный суд США. Об этом сообщает Reuters.

Что решил суд

Решение Апелляционного суда США было принято на фоне того, что судебная тяжба по поводу независимости Федерального резерва, по всей видимости, также перейдет в Верховный суд. Ожидается, что это станет началом беспрецедентного юридического противостояния по поводу всей экономической политики Трампа. Тарифы дали администрации Трампа рычаг для получения экономических уступок от торговых партнеров, но также усилили волатильность на финансовых рынках.

Решение Апелляционного суда США по федеральному округу в Вашингтоне семью голосами против четырех рассмотрело законность того, что Трамп называет "взаимными" пошлинами, введенными в апреле в рамках его торговой войны, а также отдельного набора пошлин, введенных в феврале против Китая, Канады и Мексики.

Стоит отметить, что решение суда не повлияет на тарифы, введенные на основании других правовых норм, например, на тарифы Трампа на импорт стали и алюминия. Трамп обосновал оба набора пошлин, а также более поздние сборы Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях.

Реакция Трампа на решение суда

Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что апелляционный суд, состоящий из сторонников различных мнений, ошибочно постановил, что тарифы должны быть отменены. По его словам, отмена этих тарифов станет для Америки "полной катастрофой".

"Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными. США больше не будут терпеть огромный торговый дефицит, несправедливые тарифы и нетарифные торговые барьеры, введенные другими странами, как друзьями, так и врагами, которые подрывают наших производителей, фермеров и всех остальных. Если это решение останется в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки", – заявил Трамп.

Что предшествовало

С приходом Дональда Трампа на второй президентский срок в 2025 году торговая политика стала одной из главных тем в мировой экономике. Он вернулся к агрессивной тарифной стратегии, которую использовал в первый раз, и даже расширил ее. США ввели новые пошлины на импорт товаров из большого количества стран, включая Канаду, Мексику, Китай и Европейский Союз. Тарифы варьируются в зависимости от страны и ее торгового баланса с США, достигая в некоторых случаях до 50% и выше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале августа президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в размере до 41% для 69 стран, включая членов Европейского Союза (ЕС), Канаду, Индию, Великобританию и др. Глава Белого дома успел принять решение всего за несколько часов до окончания его собственного дедлайна.

