Банки готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам в начале ноября

По прогнозам, в течение следующей недели (28 октября – 3 ноября) в украинских банках курс наличного доллара будет находится в пределах 41,2-41,7 грн. Вечером же 25 октября они установили его на уровне 41,1/41,55 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такая же ситуация прогнозируется и в обменниках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн;

вечером 24 октября там определили стоимость валюты в средние 40,99/41,51 грн (покупка/продажа).

В целом же, отмечается, на следующей неделе основные принципы, порядок действий на валютном рынке не изменится. Так:

частые разнонаправленные изменения курсов будут незначительными;

однако следует ожидать постепенные "едва заметные шаги вверх".

"По-прежнему Нацбанк ситуативно корректирует соотношение спроса и предложения через механизм валютных интервенций, пытаясь эти показатели оптимизировать, уравновесить, что станет свидетельством более-менее стабильных курсовых показателей", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он отметил: "в последний день октября официальный курс может оказаться на отметке 41,3-41,5 грн/доллар". Таким образом, по итогам двух осенних месяцев по сравнению с августом "станет рост курса американской валюты на 1%".

Отметим: Нацбанк же на 28 октября обновил официальный курс доллара до 41,31 грн. Что на 5 коп. превышает текущий (и который будет действовать на выходных).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!