'Нечем гордиться': в МИД Украины разочарованы декларацией G20 и подсказали лучшие формулировки. Фото

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на декларацию G20, которую участники саммита обнародовали в Индии. В ведомстве не стали скрывать своего разочарования и подсказали лучшие формулировки.

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Об этом на своей странице в Facebook написал представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Он акцентировал внимание на той части документа, которая касается агрессии России против Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"G20 приняла итоговую декларацию. Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время в части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться", – написал Николенко.

Также он отметил, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию.

"Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда. Вот как могли бы выглядеть основные элементы текста, чтобы быть более приближенными к реальности", – добавил спикер.

Как известно, участники саммита G20 в Индии обнародовали итоговую декларацию по войне против Украины. Страны призвали прекратить военные разрушения и нападения на инфраструктуру.

К слову, в документе говорится, что участники саммита с "глубоким беспокойством" отмечают огромные человеческие страдания и негативное влияние войн и конфликтов во всем мире. В контексте войны в Украине участники саммита заявили, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН, согласно которым государства должны воздерживаться от угроз силой или ее применения против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства.

Напомним, в конце августа стало известно, что Россия заблокировала декларацию министров G20 с осуждением войны против Украины.

Ранее сообщалось, что перед саммитом G20 в Индии руководство Китая изменило позицию по поводу войны в Украине. Пекин избрал более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Индии, городе Нью-Дели, 9 сентября стартовал саммит "Группы двадцати". На полях двухдневного саммита лидеры 20 стран с мощнейшей экономикой будут обсуждать не только экономические вопросы, но и развязанную Россией войну против Украины и ее последствия для глобальной продовольственной безопасности.

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