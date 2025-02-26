США предоставили Украине намного меньше помощи, чем заявляют: экономисты назвали сумму

В среде экономистов посчитали, что за три года полномасштабной войны Украина получила от США 50,9 млрд долларов помощи. Из них 18,3 млрд долларов составляет военная помощь, а 32,6 миллиарда – прямая бюджетная поддержка в форме компенсации расходов через Всемирный банк и залог для кредитов.

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Об этом говорится в исследовании Economists for Ukraine. Отмечается: полученные суммы – в частности, размер военной помощи – отличаются от выделенных в 2-3 раза.

"Правительство США оценивает свою военную помощь Украине в 65,9 млрд долларов. В то время как по нашим подсчетам она составляет 18,3 млрд долларов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: разница между выделенными и рассчитанными экономистами суммами объясняется рядом факторов. В частности:

Большая часть военной помощи предоставлялась в виде имеющегося оборудования из складов США.

"Если отследить каждую переданную единицу оружия, учесть возраст, полную амортизацию и уровень отказов (который делает оборудование непригодным для использования армией США), то стоимость уменьшается по меньшей мере на 60%", – объяснили специалисты.

Значительное ограничение выбора среди нового вооружения, а также ограничение его использования.

При этом часть поставок еще не состоялась.

Значительная часть (около 25%) военной помощи предоставлялась в форме кредитов, а не грантов.

Таким образом, резюмируется, прямой финансовый эффект для Украины от помощи США оценивается в 50,9 млрд долларов. Все же другие источники финансирования:

либо направляются в другие страны – "например, Польшу – под общим названием "Украина";

либо являются долговыми обязательствами для Украины, которые она обязана вернуть – поэтому "их не следует учитывать при упоминании о безвозвратной помощи".

"Никаких доказательств коррупции в механизмах мониторинга и аудита использования средств и техники правительством Украины не обнаружено. Влияние поддержки Украины на бюджет США было незначительным — менее 17 млрд долларов в год, что примерно равно расходам на обслуживание и энергообеспечение федеральных зданий или 0,25% федерального бюджета в 2024 году", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина предварительно согласовала с США условия соглашения о редкоземельных ископаемых. По данным Financial Times, сделано это было после того, как США отказались от требований относительно права на 500 млрд долларов потенциального дохода от эксплуатации ресурсов.

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