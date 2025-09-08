США неожиданно увеличили импорт из России: Кремль подсчитывает миллиарды благодаря Трампу

В течение первого года второго президентского срока Дональда Трампа США могут с большой вероятностью удвоить объемы импорта товаров из России. В целом торговые показатели между двумя странами за первые 7 месяцев 2025 года уже почти догнали показатели 2024 года в целом.

Об этом сообщил журналист Bild Джулиан Рьопке, ссылаясь на данные из Бюро переписи населения США. Это свидетельствует о том, что после январской инаугурации Трампа Соединенные Штаты пересмотрели роль России как своего торгового партнера, хотя от Европейского Союза Белый дом требует отказаться от торговли с РФ и вводит новые пошлины против ключевых торговых партнеров.

"Несмотря на то, что администрация Трампа (вполне справедливо) обвиняет Европу в чрезмерной торговле с Россией, импорт США из России в течение первого года Трампа более чем удвоится по сравнению с последним годом Байдена. Поэтому эти обвинения – лишь очередные оправдания нежелания противостоять Путину", – пишет Рёпке.

Российский экспорт в США усилился

В Бюро переписи населения подсчитали, что в январе-июле 2025 года США импортировали из РФ товаров и услуг на $2,85 млрд. Больше всего – в мае ($539,6 млн) и марте ($523,5 млн).

В то же время за весь 2024 год этот показатель достиг $3 млрд. Таким образом, импорт США только за первые 7 месяцев достиг отметки в 95% от всего импорта 2024 года, что может привести к тому, что в конце года импорт удвоится.

Объемы американского экспорта также выросли, но не так мощно: если за весь прошлый год США продали России своих товаров на $528,3 млн, то за неполный 2025-й – уже на $337 млн. В результате торговый дефицит углубился еще сильнее и уже превысил прошлогодний – $2,51 млрд против $2,47 млрд за весь 2024 год.

США впервые за десятилетие импортировали яйца из РФ

В июле США впервые за последние 30 лет импортировали куриные яйца из России – валовая стоимость продукции составила $455 тыс., что по сути пока не свидетельствует о старте полноценных закупок. Также в июле начался импорт яиц птицы еще из Саудовской Аравии, а всего за месяц в Штаты ввезли их на $16,5 млн. Крупнейшими поставщиками стали:

Бразилия – $8,8 млн;

Мексика – $3,9 млн;

Индия – $933 тыс.

"Яичный" кризис в США связан с эпидемией птичьего гриппа, которая началась в конце 2024 года. В результате американские фермеры уничтожили более 145 млн птиц, включая здоровых, чтобы предотвратить распространение болезни. Это спровоцировало резкий рост цен на яйца, а для стабилизации ситуации на рынке география импорта была расширена, благодаря чему средняя стоимость десятка упала с $8 до $2.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в августе СМИ подсчитали, что США и Евросоюз продолжают активно торговать с РФ и сохраняют стратегическую зависимость от российских ресурсов, даже несмотря на полномасштабную войну России против Украины. ЕС с 2022 года импортировал из России товаров на 297 миллиардов евро, тогда как США за этот же период закупили продукции на 24,5 миллиарда долларов, включая обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения.

