"Яичная" лихорадка, охватившая США в первой половине 2025 года, привела к тому, что в июле эта страна купила эту продукцию у России на $455 тыс. Это стало первым за последние 30 лет случаем импорта российских яиц в США.

Как свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США, куриные яйца из России ввезли впервые с 1992 года. Также в июле США начали импорт яиц птицы еще из Саудовской Аравии – на $518 тыс.

В целом за месяц в Штаты ввезли куриных яиц на $16,5 млн. Крупнейшими поставщиками этой продукции стали:

Бразилия – $8,8 млн;

Мексика – $3,9 млн;

Индия – $933 тыс.

"Яичный" кризис в США связан с эпидемией птичьего гриппа, которая началась в конце 2024 года. В результате американские фермеры уничтожили более 145 млн птиц, включая и здоровых, чтобы предотвратить распространение болезни. Это спровоцировало резкий рост цен на яйца, а для стабилизации ситуации на рынке география импорта была расширена, благодаря чему средняя стоимость десятка упала с $8 до $2.

Обвал цен на яйца в России

При этом в самой России ситуацию в птицеводстве тоже нельзя назвать благоприятной. На фоне убытков, арестов активов и нехватки кормов цены на яйца, как и рентабельность предприятий, резко упали. Ситуацию усугубило перепроизводство – за первую половину года было произведено 16,5 млрд яиц, что на 6,1% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Это спровоцировало сильнейший произошел обвал цен в конце мая – начале июня, когда стоимость яйца первой категории упала до 2 рублей (около 1 гривны), тогда как себестоимость производства составляет 4-5 рублей. Из-за этого большинство предприятий понесли колоссальные убытки, а по стране прокатилась волна уничтожения кур-несушек.

Стоит отметить, что аграрная продукция России не подпадает под международные санкции, хотя в июне Совет Европейского Союза окончательно утвердил новые пошлины на сельхозпродукцию из России и Беларуси. Цель – уменьшить зависимость ЕС от импорта таких товаров и заодно ударить по доходам РФ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году российские фермеры рискуют лишиться значительной части урожаев одних из самых прибыльных культур – зерновых, кукурузы и подсолнечника. Причиной кризиса стала засуха в Ростовской области и Краснодарском крае РФ – крупнейших аграрных регионах страны-агрессора.

