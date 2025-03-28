США переписали соглашение о полезных ископаемых Украины: от чего отказался Трамп

США направили Украине обновленное соглашение о полезных ископаемых. В ней оказалось еще больше требований, чем было раньше, но в Белом доме убрали из документа требования передать американское управление атомными электрическими станциями (АЭС).

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Об этом сообщили издания Bloomberg и Financial Times после ознакомления с проектом соглашения. Они отмечают, что в новой версии соглашения идет речь не только о редкоземельных, но и о всех минеральных ресурсах Украины, в том числе нефти и газа, а также связанной с их эксплуатацией инфраструктур: дорог, железных дорог, трубопроводов, портов и перерабатывающих заводов.

Трамп хотел получить АЭС: что предлагали США

Возможность передачи украинских АЭС под контроль США начали обсуждать после слов пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая 19 марта заявила, что Трамп якобы уже предложил Зеленскому. Позже министр энергетики США Крис Райт подтвердил готовность США взять на себя управление украинскими атомными электростанциями, если это поможет завершить войну, но подчеркнул, что непосредственного обсуждения этого вопроса в Белом доме еще не былео.

Позже на встрече с членами правительства президент США Дональд Трамп признал, что стороны договорились о соглашении по украинскому ископаемому. По его словам, переговоры продолжались по территориальному вопросу и украинским АЭС.

"Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Кое-кто говорит, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам... потому что у нас есть опыт ", - сказал он, не вдаваясь в детали.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом "расширил свои экономические требования к Киеву", по крайней мере, в отношении одной атомной станции – временно оккупированной Запорожской АЭС (ЗАЭС). Трамп может попытаться использовать ЗАЭС непосредственно в процессе добычи редкоземельных минералов в Украине.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее нардеп Ярослав Железняк опубликовал анализ предложенного Белым домом соглашения. По его словам, предложение охватывает не только редкоземельные металлы, но и все ископаемые, и предусматривает абсолютный контроль США в этой сфере. Кроме того, соглашение будет бессрочным, деньги будут выводиться за границу, а любые изменения возможны только с согласия американцев.

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