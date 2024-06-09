Средняя зарплата в Украине выросла почти на четверть: в каких отраслях платят больше всего

В первом квартале 2024 года средняя зарплата в Украине выросла на 22,5%, достигнув 18 903 грн, с высокими доходами в секторе информации и телекоммуникаций. Самые низкие зарплаты зафиксированы в области культуры, образования и творчества.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. По данным Госстата, самые высокие зарплаты традиционно получают работники сектора информации и телекоммуникаций.

В этом сегменте средний доход составляет 49 473 грн, что на 35,6% больше, чем в предыдущем году. Сектор финансов и страховой деятельности также демонстрирует высокий уровень доходов со средней зарплатой 39 116 грн, что на 18,2% больше, чем в прошлом. Сотрудники авиационного транспорта также отличаются высокими доходами, получая в среднем 34 699 грн, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом.

В то же время самые низкие зарплаты зафиксированы в сферах культуры, образования и искусства. Работники библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры получают в среднем 11 063 грн, что всего на 15,1% больше, чем год назад. В сфере творчества, искусства и развлечений средняя зарплата составляет 11 532 грн (+13,6%), а в образовании – 12 649 грн (+14,4%).

В Украине средняя заработная плата во всех отраслях экономики выросла на 22,5%. Самые высокие уровни заработной платы наблюдаются в таких отраслях, как промышленность, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, а также в водном транспорте и авиации. В этих отраслях Госстат фиксирует уровень оплаты труда не менее 20 тысяч гривен.

В непроизводственном сегменте экономики высшую среднюю оплату труда демонстрируют работники профессиональной, научной и технической деятельности – 26,3 тысячи гривен. Несколько ниже зарплаты в области государственного управления, обороны и социального страхования, где средний доход составляет 23 376 грн.

По подсчетам Министерства социальной политики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2025 году составит 9639 грн, что значительно превышает показатель в 8611 грн, зафиксированный в апреле 2024 года. Повышение минимальной зарплаты оказывает положительное влияние не только на зарплаты, но и на другие выплаты, такие как помощь безработным и компенсации работодателям. Это способствует поддержанию частного потребления и, соответственно, восстановлению экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, работа грузчика физически тяжелая, но и востребованная, которая, в то же время, не нуждается в специальном образовании или опыте. Она подходит для людей всех возрастов и физической подготовки. Зарабатывать в Украине грузчики могут в среднем 17,5 тыс. грн, однако есть вакансии, где предлагают больше – около 30 тысяч.

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