Смогут получить только четыре категории: украинцам рассказали, кто имеет право на бесплатное жилье

В Украине бесплатное жилье в собственность от государства смогут получить только военные, правоохранители, спасатели и дети-сироты. Отмечается, что для всех остальных служебное жилье будет предоставляться исключительно в аренду без права приватизации, что должно прекратить коррупционные схемы и злоупотребления.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Новый закон предусматривает, что только четыре категории граждан смогут получить жилье от государства в собственность бесплатно:

военнослужащие;

правоохранители;

спасатели;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Предоставление жилья для этих групп будет осуществляться через четко определенные механизмы. Военные и правоохранители будут получать жилье через свои ведомства, спасатели через органы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а дети-сироты через социальные службы или органы опеки и попечительства.

Ранее украинское законодательство позволяло приватизировать служебное жилье. Лица, которые получали квартиру в связи с работой в государственных структурах, могли со временем оформить ее в собственность бесплатно. Именно эта норма часто становилась основой для злоупотреблений.

Как пояснила Шуляк, новый закон отменяет возможность приватизации служебного жилья для большинства категорий населения. Для них такое жилье будет иметь только временный статус – проживания на условиях аренды без права перехода в собственность. Отдельно предусмотрено создание механизма доступного социального жилья для граждан, которые не относятся к льготным категориям, но нуждаются в жилищной поддержке.

Граждане, которые уже начали процедуру приватизации служебного жилья, смогут завершить ее в течение действия военного положения и еще одного года после его отмены. После завершения этого периода бесплатное жилье в собственность будет предоставляться исключительно определенным четырем категориям.

По словам Шуляк, ранее были случаи, когда люди неоднократно приватизировали служебные квартиры, продавали их и повторно становились в очередь на новое жилье. Отныне такие схемы станут невозможными, поскольку служебное жилье больше не будет подлежать приватизации.

