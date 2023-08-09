Рубль вошел в крутое пике: экономика РФ трещит по швам, россияне выводят деньги за границу – Bloomberg

Россияне на фоне экономических санкций столкнулись с рекордным падением рубля к доллару. Американская валюта в РФ впервые за 16 месяцев взлетела в цене почти до 100 руб./долл. Валютные доходы России просели в разы. В то же время жители страны-агрессора стараются вывести сбережения за границу – на депозиты в иностранных банках.

Видео дня

Так, рубль уже ослаб на 23% по отношению к доллару в 2023 году и попал в топ-3 валют развивающихся рынков с наихудшими показателями вместе турецкой лирой и аргентинским песо, сообщает Bloomberg. И, по словам аналитиков, в ближайшее время положение рубля не улучшиться.

"Рубль приближается к отметке 100 за доллар – уровню, который в последний раз наблюдался в течение первого месяца после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в феврале 2022 года", – отмечает агентство.

Причиной стало значительное ухудшение условий внешней торговли, к которому в свою очередь привели международные санкции против России. Доходы крупных российских экспортеров – ключевой источник твердой валюты для России – сократились до $6,9 млрд в июле-20233 с $16,8 млрд за тот же период прошлого года.

"Ограничения на продажу энергоресурсов Россией, в том числе потолок цен на нефть, направленный на ограничение способности Кремля кормить свою военную машину, привели к неуклонному сокращению экспорта. Негативная тенденция не изменилась даже после того, как флагманская российская нефть марки Urals в июле превысила ценовой предел, установленный странами "Большой семерки", – отмечают аналитики.

Тем не менее, падение рубля происходит не только из-за ухудшения торгового баланса, отметил российский аналитик Андрей Кочетков. По его словам, также имеет место отток капитала.

"Домохозяйства перевели около $40 млрд в иностранные банки, поскольку процентные ставки в рублях не оправдали инфляционных ожиданий. А все большее число российских банков оказались отрезанными от глобальных платежных систем", – добавил экономист Александр Исаков.

А по данным центробанка РФ (аналог украинского НБУ), депозиты россиян в иностранных банках выросли в июне-2023 (более свежих данных пока нет) до 6,4 трлн рублей. Это около $66 млрд.

"Психологически важная отметка в 100 руб./долл. доллар может быть достигнута в ближайшее время. Я бы не ожидал, что тенденция к ослаблению (рубля. – Ред.) прекратится", – резюмировал аналитик из Казахстана Георгий Ващенко.

Как сообщал OBOZREVATEL. россияне массово скупали криптовалюту Tether в день мятежа Пригожина. Причины – страх перед ослаблением рубля и желание найти ему альтернативу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!