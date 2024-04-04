Российский обстрел обесточил ядерную установку в Харькове: сработали аварийные системы

В результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Харькове 4 апреля была обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". На объекте сработала система аварийного питания от дизель-генераторов, радиационный фон остался в норме.

Установка расположена на территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ХФТИ). Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"По информации, полученной от эксплуатирующей организации ХФТИ, ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", основанная на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов (ЯПУ "Источник нейтронов"), сегодня в 08:30 утра потеряла внешнее электроснабжение при обстреле Харькова войсками России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме. Так, в работу были включены аварийные дизель-генераторы.

"Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы", – подчеркнули в Госинспекции ядерного регулирования. В ведомстве напомнили, что "Источник нейтронов" предназначен для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

Это уже не первый раз, когда Россия атакует ХФТИ и ставит под угрозу функционирование "Источника нейтронов" и радиационную безопасность. В частности, институт активно обстреливали весной и летом 2022 года.

В конце марта 2022 года установка получила серьезные повреждения. "ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", – предупреждали тогда в Госатомрегулировании.

Как сообщал OBOZ.UA, также из-за обстрелов 4 апреля на грани блэкаута оказалась Запорожская АЭС. Кроме того, в Днепропетровской области враг обстрелял одну из солнечных электростанций. В результате было повреждено оборудование предприятия, возник пожар.

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