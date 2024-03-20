Пункт пропуска "Шегини – Медика" разблокирован для легковых авто и автобусов – ГНСУ

Пункт пропуска "Шегини – Медика" разблокирован для легковых авто и пассажирских автобусов. Акция продолжалась до 20:00 и завершилась вместе с общегосударственной забастовкой в Польше.

Об этом сообщает Госпогранслужба. Пункт пропуска "Шегини – Медика" был заблокирован днем, 20 марта.

Отмечается, что ситуация на границе с Украиной осложнилась на фоне общенациональной стачки польских фермеров. 20 марта аграрии вышли более чем на 50 тысяч акций протеста по всей Польше.

Забастовщики заблокировали дороги сельскохозяйственной техникой в пяти сотнях населенных пунктов и на подъездах к ним. Фермеры предлагали горожанам "провести этот день с ними", ведь люди все равно не могли доехать до работы и учебных заведений.

Протестующие выступают против "Зеленого курса" Европейского Союза, импорта агропродукции из Украины и "драматической ситуации" в сельском хозяйстве. Протесты продолжаются даже, несмотря на то, что фермеры уже подписали соглашение с министерством сельского хозяйства Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина из-за блокады границы польскими фермерами только за февраль 2024 года недополучила 7,7 млрд грн – сумму сравнимую со стоимостью 385 тыс. FPV-дронов. Эти средства должны были попасть в государственный бюджет и полностью направлены на финансирование безопасности и обороны, как и другие таможенные поступления. То есть блокада подрывает способность Украины финансировать армию.

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