Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские обменники

В украинских обменниках подешевел наличный доллар. В полдень 23 июля они определили его курс в средние 41,16/41,83 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. ниже в покупке и на 1 коп. в продаже. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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В банках же курс остался неизменным. Там его определили в средние 41,5/42 грн (покупка/продажа) – что тоже соответствует прогнозу.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,88-42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,88 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 41,99 грн;

Таскомбанк – 42,03 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 41,98 грн.

Покупают же они ее по 41,3-41,6 грн. В частости:

ПриватБанк – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Таскомбанк – 41,45 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что до конца текущей рабочей недели (25 июля) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,4 до 42,2 грн. Т.е., не исключается его снижение в покупке.

В обменниках же, по его словам, стоимость валюты будет находиться в пределах от 41,4 до 42,1 грн. Таким образом, там ожидается рост курса как в покупке, так и продаже.

"Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек по доллару. Оптовые обменники продолжат работать все дни недели со спредом в пределах около 20 копеек", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в банковском секторе не советуют украинцам переводить в евро другие валюты – в частности доллары. Причем даже несмотря на то, что в последнее время евровалюта продемонстрировала существенный рост. Специалисты уверены: фундаментальных причин для существенных курсовых колебаний нет.

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