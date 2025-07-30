Согласно Закону N4196 от 9 января этого года, условно "вступившему в силу" 29 февраля, с 28 августа (это фактическое начало его действия) начинается трёхмесячный, то есть до 28.08.28, переходный период, связанный с отменой Хозяйственного кодекса Украины и, соответственно, установленных именно им типов предприятий - государственных, коммунальных, частных, иностранных, дочерних, предприятий объединений граждан или потребительской кооперации, которые больше не будут регистрироваться (их не регистрируют уже и сейчас!), при этом на уже существующие - будут распространяться нормы Закона об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, но с приоритетом уставав этих предприятий, каковой приоритет будет действовать именно три года, а потом это должны быть уже соответствующие общества (иначе возникнет юридическая путаница), уставы же прекратят действие.

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[Заодно напомню, что количество учредителей для квалификации предприятия в качестве частного - значения, согласно Хозяйственному кодексу, не имело (учредителем, кстати, могло быть и юрлицо), как и размер уставного капитала, однако же Кодекс этот теперь отменяется.]

Так что трехлетний срок для адаптации к новым условиям тех "устаревших" предприятий, которые уже существуют, ещё даже не начался, а начнётся в конце августа, при этом 1 января тоже ничего в юридическом плане не изменится, поэтому преждевременные письма всевозможных органов могут повлечь за собой ответственность подписавших их должностных лиц, особенно - если эти указания касаются частных предприятий в то время, как государству нужно хотя бы разобраться с обязательной - всего за три года - корпоратизацией предприятий "своих собственных".

Хозяйственных обществ, между прочим, всё это не касается вообще: их деятельность регулируют отдельные законы - об акционерных обществах, а также вышеупомянутый об Ltd и "дополнительных", причём оба - не полумёртвые наподобие ХК, а совершенно живые.Парадокс: с отменой Хозяйственного кодекса как раз хозяйственные общества и остаются.