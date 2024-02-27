Польские фермеры планируют устроить блокаду на границе с Литвой: когда угрожают начать

Польские фермеры объявили о намерении устроить блокаду на границе с Литвой. Уже с 1 марта планируется заблокировать пункт пропуска между литовским городом Кальвария и польским Будзиськом.

Об этом пишет LRT. Как заявил соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печеньскинс, они будут останавливать грузовики и проверять их на наличие украинской агропродукции.

Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Будут останавливать все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию. Соорганизатор уверяет, что это не будет полной блокадой пункта пропуска.

"Конечно, это не касается личного транспорта, цистерн с топливом, транспортных средств для перевозки металла или скота. Если мы видим, что едет зерно и другая сельскохозяйственная продукция, мы хотели бы знать, откуда она едет, почему и как, чтобы почувствовать объем транспортировки", – заявил Печеньскинс.

По его словам, он понимает, что такие проверки создадут неудобства перевозчикам, но просит "с пониманием отнестись к сложной ситуации, в которую попали фермеры его страны". Поляк говорит, что главной проблемой является подозрение, что часть украинского зерна, которое должно ехать через Польшу транзитом, на самом деле остается в стране.

"Мы просто хотим доказать и привлечь внимание к происходящему, потому что мы считаем, что наши интересы нарушаются, и мы ни от кого не получаем поддержки. Вопрос о блокировании литовской границы возник во время размышлений о том, как усилить давление на правительство Польши", – отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что литовские фермеры уже не планируют с 1 марта присоединяться к польскому протесту на границе страны. Аграрии из Литвы не намерены препятствовать поставкам зерна из Украины, а гораздо большую проблему для них составляет продовольствие из России.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Польские протестующие с 25 февраля вышли на блокаду пограничных переходов с Германией. Аграрии выступают против поставок зерна из Украины в Германию из-за того, что украинская продукция вытесняет польскую.

– Тем временем польские перевозчики объявили о возобновлении забастовки на границе Украины с 1 марта. Водители и представители логистических компаний присоединятся к блокаде, которую уже устраивают польские фермеры.

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