Польша может пересмотреть выплаты "800+" для украинских беженцев: что известно

В Польше рассматривают возможность отмены программы "800+" для украинских беженцев, которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка. Изменения могут лишить тысячи украинских семей важной финансовой поддержки на аренду жилья, питание и другие потребности детей.

Президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что готов к обсуждению возможной отмены выплат для граждан Украины, которые получили статус беженцев после начала полномасштабной войны. Программа "800+" – один из ключевых элементов польской демографической политики.

Она предусматривает ежемесячную выплату в размере 800 злотых (примерно $220) на каждого ребенка до 18 лет. Первоначально программа была ориентирована на поддержку польских семей, но впоследствии ее распространили и на часть иностранцев, в том числе украинцев, прибывших после 24 февраля 2022 года и получивших официальный статус беженца.

Цель инициативы – стимулировать рождаемость, уменьшить финансовую нагрузку на семьи и повысить уровень жизни семей с детьми. Навроцкий отметил, что демографическая политика Польши должна реализовываться планомерно и логично, а потому не исключил изменений в механизме оказания помощи.

Президент отметил, что готов обсуждать как полную отмену выплат для иностранцев, так и введение ограничений для тех, кто "не обязательно нуждается" в этой поддержке. В июле представитель Пограничной стражи Польши Шимон Мостицкий сообщил, что с начала 2025 года из страны было депортировано почти 100 граждан Украины.

Польша – не единственная страна, где заговорили об изменении подхода к помощи украинским беженцам. Накануне лидер немецкой партии ХСС Маркус Зедер предложил прекратить выплачивать украинцам "гражданскую помощь" по безработице, заменив ее на базовые выплаты для беженцев. Он объяснил свою позицию тем, что уровень поддержки в Германии для украинцев является одним из самых высоких в мире, что, по его мнению, снижает мотивацию трудоустраиваться, даже среди людей с высокой квалификацией.

Пока официального решения об отмене "800+" для украинцев нет. Однако заявление президента Навроцкого свидетельствует, что тема станет предметом активных политических дискуссий в ближайшие месяцы. Эксперты предполагают, что в случае ограничения или отмены этой программы украинские семьи могут потерять значительную часть финансовой поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США украинские беженцы по программе гуманитарной защиты раньше могли жить и работать до двух лет с правом продления, но после изменения политики продление массово остановили. Теперь из-за перегрузки системы рассмотрение затягивается, и многие рискуют оказаться без документов и вынуждены будут уехать.

