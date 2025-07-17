Одно вместо трех: в Украине создали "Министерство ресурсов". Кто его возглавил

Три министерства в Украине – Министерство экономики, Министерство агрополитики Министерство защиты окружающей среды – объединили в одно ведомство Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, которое неофициально прозвали Министерством ресурсов. Его главой стал Алексей Соболев. На новую должность он переходит с позиции первого заместителя министра экономики.

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Решение о назначении Соболева приняли депутаты Верховной Рады Украины 17 июля. Перестановки в Минэнерго произошли после отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля – по закону, вместе с главой правительства переназначается весь Кабинет министров. За назначение полного нового состава Кабмина проголосовали 253 нардепа.

Речь идет о постановлении № 13497 "О формировании состава Кабинета министров Украины и увольнение с должностей членов Кабинета министров Украины, который находится в отставке". По фракциям голоса разделились так:

"Слуга народа" – 194;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 13;

"Голос" – 1;

"Доверие" – 15;

"За будущее" – 13;

"Восстановление Украины" – 10;

внефракционные – 7.

Соболев идет на повышение вместе со своей уже бывшей руководительницей Юлией Свириденко. Она вместо Минэкономики теперь возглавляет правительство в целом, а ее экс-заму досталось в управление новое тройное министерство.

"Соболев – из моей команды Министерства экономики... Успешно работал над привлечением инвестиций и планом Ukraine Facility. Прекрасно себя проявил как член переговорной команды с США", – отметила новый премьер, представляя членов правительства.

"Тройной" министр: биография Алексея Соболева

Алексей Дмитриевич Соболев родился в 1983 году в Киеве (42 года). Со 2 июля 2024 года находился в должности первого заместителя министра экономики. До того также работал в сфере финансов и цифровизации.

Образование и карьера

Соболев учился в Киевском национальном экономическом университете, где в 2005 году получил диплом магистра финансов . Также обладает международным сертификатом финансового аналитика от CFA Institute (США).

. Также обладает международным сертификатом финансового аналитика от CFA Institute (США). Профессиональную деятельность начал сразу после учебы. Работал управляющим активами в компании Dragon Asset Management .

. В 2015-2016 годах был советником министра инфраструктуры Украины, отвечал за проекты по повышению прозрачности деятельности, открытых данных и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями;

Украины, отвечал за проекты по повышению прозрачности деятельности, открытых данных и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями; С 2016 по 2018 год руководил проектом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine, координируя разработку IT-решений для прозрачной продажи государственных активов.

в Transparency International Ukraine, координируя разработку IT-решений для прозрачной продажи государственных активов. С 2018 по 2023 год возглавлял государственное предприятие "Прозорро.Продажи" , входит в наблюдательный совет АО "Прозорро.Продажи".

, входит в наблюдательный совет АО "Прозорро.Продажи". На должности первого заместителя министра экономики Соболев также отвечал за цифровое развитие, цифровые трансформации в экономическом секторе страны.

Общественная деятельность

Является президентом сообщества финансовых аналитиков CFA Society Ukraine .

. Возглавляет консультативно-наблюдательную группу CoST Ukraine, которая способствует прозрачности в строительстве.

Личная жизнь

Алексей Соболев женат на Наталье Соболевой, которая является соучредителем Numo Buro – компании, занимающейся дизайном интерьеров. Супруги воспитывают двух дочерей – Тину и Майю.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Таким образом все правительство ушло в отставку.

Днем ранее Шмыгаль сообщил, что написал заявление об увольнении. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных серьезных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами. Также 14 июля украинский президент предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко стать новым премьер-министром.

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