Одно вместо трех: в Украине создали "Министерство ресурсов". Кто его возглавил
Три министерства в Украине – Министерство экономики, Министерство агрополитики Министерство защиты окружающей среды – объединили в одно ведомство Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, которое неофициально прозвали Министерством ресурсов. Его главой стал Алексей Соболев. На новую должность он переходит с позиции первого заместителя министра экономики.
Решение о назначении Соболева приняли депутаты Верховной Рады Украины 17 июля. Перестановки в Минэнерго произошли после отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля – по закону, вместе с главой правительства переназначается весь Кабинет министров. За назначение полного нового состава Кабмина проголосовали 253 нардепа.
Речь идет о постановлении № 13497 "О формировании состава Кабинета министров Украины и увольнение с должностей членов Кабинета министров Украины, который находится в отставке". По фракциям голоса разделились так:
- "Слуга народа" – 194;
- "Европейская солидарность" – 0;
- "Батьківщина" – 0;
- "Платформа за жизнь и мир" – 13;
- "Голос" – 1;
- "Доверие" – 15;
- "За будущее" – 13;
- "Восстановление Украины" – 10;
- внефракционные – 7.
Соболев идет на повышение вместе со своей уже бывшей руководительницей Юлией Свириденко. Она вместо Минэкономики теперь возглавляет правительство в целом, а ее экс-заму досталось в управление новое тройное министерство.
"Соболев – из моей команды Министерства экономики... Успешно работал над привлечением инвестиций и планом Ukraine Facility. Прекрасно себя проявил как член переговорной команды с США", – отметила новый премьер, представляя членов правительства.
"Тройной" министр: биография Алексея Соболева
Алексей Дмитриевич Соболев родился в 1983 году в Киеве (42 года). Со 2 июля 2024 года находился в должности первого заместителя министра экономики. До того также работал в сфере финансов и цифровизации.
Образование и карьера
- Соболев учился в Киевском национальном экономическом университете, где в 2005 году получил диплом магистра финансов. Также обладает международным сертификатом финансового аналитика от CFA Institute (США).
- Профессиональную деятельность начал сразу после учебы. Работал управляющим активами в компании Dragon Asset Management.
- В 2015-2016 годах был советником министра инфраструктуры Украины, отвечал за проекты по повышению прозрачности деятельности, открытых данных и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями;
- С 2016 по 2018 год руководил проектом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine, координируя разработку IT-решений для прозрачной продажи государственных активов.
- С 2018 по 2023 год возглавлял государственное предприятие "Прозорро.Продажи", входит в наблюдательный совет АО "Прозорро.Продажи".
- На должности первого заместителя министра экономики Соболев также отвечал за цифровое развитие, цифровые трансформации в экономическом секторе страны.
Общественная деятельность
- Является президентом сообщества финансовых аналитиков CFA Society Ukraine.
- Возглавляет консультативно-наблюдательную группу CoST Ukraine, которая способствует прозрачности в строительстве.
Личная жизнь
Алексей Соболев женат на Наталье Соболевой, которая является соучредителем Numo Buro – компании, занимающейся дизайном интерьеров. Супруги воспитывают двух дочерей – Тину и Майю.
Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Таким образом все правительство ушло в отставку.
Днем ранее Шмыгаль сообщил, что написал заявление об увольнении. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных серьезных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами. Также 14 июля украинский президент предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко стать новым премьер-министром.
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