Одна из стран Европейского Союза пообещала не высылать украинцев с недействительными паспортами: что известно

В Германии временный вид на жительство для украинцев может быть получен даже без действительного паспорта. Однако она может быть выдана только при условии идентификации личности.

Об этом рассказал представитель Сената Берлина в ответе на запрос DW. По его словам, право на пребывание в стране и связанные с этим возможности не зависят от решения Министерства иностранных дел Украины.

Если украинское дипломатическое учреждение откажется от выдачи или продления паспорта через непройденную военную службу, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) может выдать лицу проездной документ для путешествий за границу, заменяющий паспорт.

Однако эта возможность доступна только лицам призывного возраста. При условии, что они докажут наличие важных причин для поездки.

Отмечается, что обязательство служить в ФРГ считается вполне приемлемой гражданской обязанностью. "Соответствующие платные ходатайства о выдаче немецкого проездного документа будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться ", – предупредил представитель сената.

Украинцам за границей перестали выдавать документы

В зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановили выдачу готовых документов. Объяснили это "техническим причинам".

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что пребывание за границей " не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной ", в связи с чем он поручил "принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом" .

О прекращении выдачи документов сообщили в самом "Документе". Там отметили:

подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме;

"Заграничные филиалы сообщат всем пользователям услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, временное прекращение выдачи паспортов украинским мужчинам призывного возраста за границей по состоянию на данный момент не законно. Закон о мобилизации в Украине, в котором предусмотрено положение о том, что мужчинам для получения документов нужно обновить свои военно-учетные данные, еще не вступил в силу.

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